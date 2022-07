Jubilantce popřála i matrikářka meziměstské radnice Ivana Vlčková. „Sto let jsme tu ještě opravdu neslavili,“ řekla, když připravovala kroniku v zasedací síni meziměstského úřadu, kde starosta Jiří Sadílek otevřel na přípitek šampaňské. „Vážená paní Hostošová, dne 21. 6. 2022 jste se dožila úctyhodných sta let. Přejeme vám jménem občanů našeho města, aby vám zdraví a dobrá mysl vydržely i nadále a byla jste ještě dlouho mezi námi, obklopena rodinou,“ předal starosta jubilantce kytici a připil si se stoletou oslavenkyní číší sektu.

Růžena Hostošová se narodila v Klenech u České Skalice. Když se ve 20 letech vdala, tak se manželé přestěhovali do Bohuslavic, kde se jim narodil syn Zdeněk. Tomu bylo jen pár měsíců, když se po válce v roce 1945 přestěhovali do Meziměstí, kde žije dodnes. Manžel pracoval jako příslušník bezpečnosti a potom jezdil s autobusem. V roce 1989 ovdověla. „Byla dlouho s námi doma, pak nastoupila do Veby, kde pracovala až do důchodu, kam šla v 55 letech, takže už je 45 let v penzi,“ vylíčila její dcera Dana Tomášková, která žije v Novém Městě nad Metují a jak může, tak za maminkou dojíždí. Stoletá jubilantka bydlí se synem v jednom z meziměstských paneláků, kam se přestěhovali po prodeji domu. „Byla to maminka jako každá jiná. Když jsme byli malí a zlobili, tak nás fackovala,“ usmála se při vzpomínce na dětství.

BYLI JSTE TAM? Papouščí den - na Rozkoši se objevily létající drahokamy

Paní Růženě se původně moc na oslavu nechtělo, ale pak se už nemohla dočkat a ptala se, kdy to bude. Na setkání s dalšími jubilanty z řad seniorů si dopřála kafíčko, skleničku „bublinek“ i zákusek. I když ji už moc neposlouchají nohy a špatně slyší, tak se jinak těší celkem dobrému zdraví. „Tu a tam něco zapomíná, ale na ten věk to jde. Hrozně ráda pletla a šila, všechny vnoučata ustrojila. Teď už jenom čte – má ráda romantické příběhy z edice Večery pod lampou. Jsou to slabé sešity, těžkou knihu by už moc neudržela v ruce,“ přiblížila dcera maminku, která právě lžičkou uždibovala zákusek.

Drobná žena je maminkou dvou dětí, babičkou čtyř vnoučat a prababičkou pěti pravnoučat. „Tomu nejstaršímu je 24 let a nejmladšímu 14 let,“ prozradila na maminku její dcera s tím, že za aktivnějšího období života ráda pracovala na zahradě a chodila do divadla. Ve svých sto letech je s životem smířená a z odchodu na věčnost si vrásky nedělá. „Někdy má chvíle, že už ten život trvá moc dlouho. Vidí, jak kolem pobíháme a štve ji to, že nemůže. Ale pak ji to zase přejde,“ řekla její dcera.

BYLI JSTE TAM? Broumovský Free World nabídl světovou i domácí muziku

Práce na zahradě či jízda na kole už patří do minulosti. Ale přece jen nějaké zájmy má. „Na televizi koukám, ale jen co přečtu, protože ji neslyším. Teda slyším, ale špatně rozumím. Když nemůžu v noci spát, tak hodně čtu. Luštila jsem ještě nedávno křížovky, ale už to moc nejde. Nevydržím dlouho sedět. Už to není ono,“ popsala s tím, že největší její celoživotní láskou je čtení. „Četla jsem všechno. Kdybych ty přečtené knihy dala na hromadu, tak by to dalo na fůru. Čtu, aby mi utíkal rychleji čas. Co jiného mám dělat,“ poznamenala oslavenkyně, kterou vloni její vnuk vzal na výlet do rodné obce. „Je to tam už ale všechno jiné,“ dodala.

Mezi gratulanty byla i zástupkyně z Okresní správy sociálního zabezpečení v Náchodě. „Já vám tady vezu obálku, je z Prahy a pan ministr Jurečka vám posílá osobní gratulaci s vlastnoručním podpisem. A tady je ještě jedna obálka, ve které je rozhodnutí, že při dovršení sta let vám měsíčně zvyšují důchod o dva tisíce korun,“ potěšila jubilantku Michaela Kloučková.

Pro letošní rok bylo v evidenci Okresní správy sociálního zabezpečení na Náchodsku 14 stoletých. „Někteří se bohužel stovky nedožili, ale ve třech případech už jsme byli přát. Příští rok by stoletých mohlo být sedm. Jednoznačně převažují ženy. Muže jsme měli letos jednoho a ten bohužel těsně před dovršením stovky zemřel,“ zmínila vedoucí oddělení důchodového pojištění Kloučková.