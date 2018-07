Osm let dotačního portálu kraje

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 19 000 Kč

Řidiči vysokozdvižných vozíků ŘIDIČ/-KA MOTOROVÉHO VOZÍKU. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou do 31.5.2019 (v případě dobrých pracovních výsledků možnost pracovního poměru na dobu neurčitou)., , Požadavky: platný průkaz řidiče VZV, spolehlivost., , Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování, zvýšené příplatky za práci přesčas, bonus za 100% využití pracovní doby., , Kontakt - paní Kobrová Jana nebo paní Balcarová Radka; tel.: 491 447 202, 491 447 206, 736 746 678 (v pracovní době od 06:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: jana.kobrova@trelleborg.com (zaslání životopisu) nebo osobně.. Pracoviště: Trelleborg bohemia, a.s. - pracoviště, Českých bratří, č.p. 338, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Kobrová, Radka Balcarová, +420 491 447 202,491 447 206,736 746 678.