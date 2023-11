Osmnáctiletý mladík popíjel doma alkohol. Omylem vypil i Savo

Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v České republice 18 let. To však ale neznamená, že by mladý člověk v tomto věku měl hned vše ochutnat a vyzkoušet. Nepříjemnou zkušenost má jistě jeden čerstvě dospělý mladík z Náchodska, který dnes nad ránem doma popíjel alkohol. Omylem měl vypít i čistící prostředek Savo.

Alkohol. Ilustrační foto. | Foto: Ilustrační foto: Václava Simeonová