Oštěpařská bomba explodovala předčasně, na mítink bohužel nedorazí

Nové Město nad Metují – Olympijský vítěz Keshorn Walcott se zranil a místo na Velkou cenu Nového Města nad Metují letěl k lékaři do Finska.

Český oštěpař Petr Frydrych na Zlaté tretře.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Necelý týden před atletickou Velkou cenou Nového Města nad Metují vyslal ředitel mítinku Aleš Žďárský do světa doslova atletickou bombu – na startovní listině se objeví dvojnásobný olympijský medailista v hodu oštěpem Keshorn Walcott (zlato OH 2012 Londýn a bronz 2016 Rio de Janeiro), 25letý borec hájící barvy exotického Trinidadu a Tobaga.



Bohužel sportovci míní a zdraví jejich plány mění. Naděje na olympijského vítěze měla jepičí život. „Včera ráno mi volal manažer, že se Keshorn Walcott v úterý na závodech ve francouzském Sotteville zranil, a místo, aby letěl do Prahy, tak letí na ošetření do Finska. U nás bohužel v sobotu nebude,“ posmutněl Aleš Žďárský, který ještě v úterý večer měl ohromnou radost, že Velká cena NMnM bude ještě větší než bylo plánováno. „Manažer Keshorna se obrátil na Víťu Veselého (mistr světa 2013), se kterým je kamarád. Sháněl v Evropě nějaký závod. Víťa je naštěstí v obraze a vzpomněl si na náš mítink a zavolal mi. Já jsem hned informoval manažera našeho mítinku Pavla Tunku a ten rozjel kolotoč telefonátů a e-mailovou komunikaci,“ popisoval, jak slibně se účast oštěpařské hvězdy první velikosti na začátku týdne rýsovala.



„Bylo to všechno hrozně rychle zařízeno. Skvělá komunikace obou manažerů a vstřícnost na straně závodníka. Začali jsme se domlouvat v pondělí kolem 13 hodiny a ten samý den v šest večer jsem měl v počítači e-mail s časem příletu Keshorna do Prahy. Bohužel ve středu jsem musel všechno rušit,“ krčil zklamaně rameny Aleš Žďárský, kterého mrzí, že se neuskuteční možný souboj s dalším kvalitním oštěpařem. Není totiž vyloučeno, že se na startu objeví český reprezentant Petr Frydrych, který vytvořil před pěti lety rekord mítinku (79,28 m). „Petr Frydrych cílí na ME v Berlíně a zatím stále netrefil hranici, na které leží výkonnostní požadavek Českého atletického svazu. Věřili jsme, že souboj s Walcottem by jej mohl vyhecovat ke splnění nominačního kritéria pro ME, které je 80 m,“ říká ředitel mítinku, který se pochopitelně i přes zrušený start Walcotta na blížící se závody těší. „Věřím v dobré počasí a neskutečně bouřlivou atmosféru. Zveme diváky, protože mítink bude rozhodně kvalitní, i když tu Walcott nebude,“ je si jistý Aleš Žďárský.