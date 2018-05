Otakar Moťka: Osud Veby stojí a padá na africkém brokátu

Broumov /ROZHOVOR/ - Zachránit práci pro stovky lidí a vrátit textilce Veba její věhlas. Takový cíl si vytyčil podnikatel Otakar Moťka, který s tradičním českým výrobcem bavlněných a žakárských tkanin podepsal dohodu o kapitálovém vstupu do společnosti.

Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy nebyla kvůli poklesu prodejů schopna plně hradit své úvěry. Tato situace vyústila v insolvenční návrh, který na ni před časem podal jeden z věřitelů.

Co vás vedlo k tomu vstoupit na palubu korábu Veba uvízlého na mělčině?

Myslím si, že mám dostatek zkušeností, protože jsem ve svojí 30leté podnikatelské historii viděl v takovéto situaci desítky podniků. Většinu z nich se mi podařilo zachránit. Je to dobrá práce, když člověk vidí něco, co skomírá, je to za minutu dvanáct nebo dokonce minutu po dvanácté, a podaří se to zachránit. Jeden dobrý příklad je z nedaleké Police nad Metují. Když jsem tam kupoval Kovopol, tak to byla firma ve velmi špatném stavu, měla stěží 60 zaměstnanců, a už snad ani nikdo nepředpokládal, že by se mohla obnovit. Teď tam pracují téměř dvě stovky lidí.

Mohl byste konkretizovat vaši vizi, která by měla vrátit vítr do vebských plachet?

Teď nás čeká několik kroků. Prvním je udržet továrnu v běžícím stavu, udržet to, aby zaměstnanci dostali zaplaceno, protože v tuto chvíli jsou zaměstnanci stěžejní objekt této záchrany. Pokud se nepodaří zachránit stávající zaměstnance, nepodaří se zachránit Vebu. Když se zastaví provoz nějaké firmy ve strojírenském průmyslu, a pak do ní za čas přijdou noví lidé, tak jsou schopni ji rozjet. Ale takovou firmu, kde tkadlena přijde ke 14 tisícům nití, a musí vědět, co s těmi tisícovkami nití má udělat, aby z toho utkala na stavu úžasnou látku, tak to by nebylo reálné obnovit. Jako hlavní krédo záchrany, která by měla vyústit k soudem povolené restrukturalizace, vnímám záchranu lidského potenciálu. Proto jsem také zaměstnance požádal, aby třeba i na sociálních sítích šířili obavy, které mají, aby se podařilo apelovat na dodavatele surovin, by je nepřestali dodávat, protože nyní jsme všichni na stejné lodi – zaměstnanci, věřitelé i dodavatelé materiálů, kteří v případě úspěšné reorganizaci se dočkají několikanásobně vyššího výnosu, než kdyby Veba skončila v konkursu.

Sám jste zmínil vaší působnost v mnoha firmách… Jaké máte nástroje na to, abyste rozpoznal, kdo je pro firmu efektivní a kdo třeba ne? Bude se Veby týkat nějaká personální restrukturalizace?

Podívejte se… Tyhle kroky jsou vždycky strašně těžké. Já nejsem přítelem toho, aby se ve firmě změnilo všechno od začátku až na konec. Firma je o lidech, ti mají mezi sebou nějaké vztahy a je to o práci s nimi. Myslím si, že všichni lidé jsou schopni odvádět práci, která odpovídá jejich schopnostem. Ani tento můj projekt není o nějaké dramatické restrukturalizaci v lidech. I z těch lidí, kteří třeba v minulosti udělali nějaké chyby, je potřeba se snažit vytepat to nejlepší, co v nich je.

Vedení společnosti tedy zůstane? Nebo přivedete svůj tým lidí a uděláte změny na manažerských pozicích?

Z pohledu dnešní doby se to může jevit, jako že manažerský tým udělal chyby. Když se ale podíváme zpětně do doby, kdy ta rozhodnutí dělal, tak je v tu chvíli dělali s nejlepším vědomím a svědomím. Že to nevyšlo, tak to se stává, takový je život. Myslím si ale, že pod mým vedením bude management schopen pomoci firmě tak, abychom překonali ty nejtěžší okamžiky. V dnešní době, kdy je naprostý nedostatek pracovníků nemůžeme hazardovat lidskou silou… Bude to samozřejmě o generační výměně – ani já nejsem nejmladší, takže je potřeba, aby na vyšší místa nastupovali lidé zevnitř firmy, aby svůj um, který rozvíjeli na nižší pozici, začali rozvíjet na pozici vyšší.

Mnozí pracovníci spoří v zaměstnanecké bance. Momentálně na své peníze nedostanou…

Nemusíte dokončovat otázku – vím kam míříte. Je to pochopitelná starost zaměstnanců. Poděkoval jsem jim, že byli tak loajální, a v těžkých časech teoreticky firmě půjčovali. Byla to jedna z prvních otázek, jestli tuto záležitost vyřeším. Odpověděl jsem že ano – je to morální aspekt celé věci. Není možné, aby lidé, kteří svoje zdaněné úspory vložili s důvěrou do firmy, o ně přišli. Takže jsem lidem slíbil, že pokud proběhne úspěšně restrukturalizace Veby, tak budou drobní střadatelé vykompenzováni v plné výši. Management ode mě ale takovýto slib nemá.

Minulý týden jste projel provozy, promlouval ke stovkám zaměstnanců Veby. Jaký jste měl pocit z toho setkání?

Určitě jsem takový mítink s pracujícími neměl poprvé. Vždycky se snažím lidem vysvětlit, že to není o otočení nějakého zázračného vypínače, že někdo přichází a bude to už všechno jen zlatý, zářivý, bez problémů…

Zachováte textilní výrobu nebo budete uvažovat o jiném sortimentu?

Textilkou Veba zůstane. Nebudeme zde vyrábět žádný plyšový medvídky nebo něco podobného. Fabrika stojí na úžasném produktu, kterým je africký brokát. To je hlavní sortiment – pokud se nebude prodávat africký brokát, tak nemůže existovat ani Veba.