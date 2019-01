Náchod - Zeptali jsme se Tomáše Magnuska, scénáristy a herce.

Tomáš Magnusek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Film Bastardi 2 je o městečku, ve kterém se obchoduje s drogami, děti páchají loupeže a na radnici má svoje „chapadla“ i mafie. Vy sám pocházíte z Náchoda, a v Náchodě se i natáčelo. Nabízí se otázka, zda se podobné věci dějí i v tomto městě?

„Já tedy doufám, že vůbec ne… A odsud ani nepochází inspirace. A ve filmu není jediná zmínka nebo odkaz, že by se něco z toho dělo v Náchodě. Ale ono je to tak, že to, co se ve filmu objevuje, je problém celé společnosti. To není problém jednoho, nebo dvou osamocených měst. My se filmem snažíme ukázat problém jako takový. Tedy to, co se v české společnosti děje. Jak se děti chovají a jak se s tím škola dokáže, nebo spíš nedokáže vypořádat. Například první díl Bastardů se odehrává v jedné škole, ale všechny ty hrůzy, ač sepsané na základě reálných událostí a zkušeností, se neodehrály na jednom místě. A už vůbec ne v jediné škole.

Jediná škola se pouze stala vhodným a reálným prostředím pro to, aby se problém dal filmařsky zpracovat. To byl důvod, proč byla jako prostředí vybrána jen jedna škola a jen její žáci. To je celé. ” (Jiří Máslo)