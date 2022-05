„Záměr oživit prostor uvnitř kruhové křižovatky jsme měli už několik let. Po vzoru jiných měst jsme chtěli, abychom měli lépe rozlišené kruhové objezdy,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček. Důvody pro to vedení města mělo minimálně dva – jedním z nich byla snazší rozlišitelnost kruháků pro záchranné složky. Když se stala v blízkosti kruhového objezdu nějaká nehoda, tak lidé třeba jen řekli, že se stala na kruhovém objezdu u Penny Marketu.

Shodou okolností jsou v Jaroměři oba dva obchody Penny u různých kruhových objezdů. „Teď ta identifikace bude snazší,“ říká starosta a hned přidává druhý smysl pro umístění děla a mašinky. „Zároveň nám oba objekty slouží jako směrovky k našim turisticky atraktivním místům ve městě – kanon ukazuje směrem na pevnost Josefov a mašinka jede směrem k železničnímu muzeu Výtopna,“ vysvětluje starosta.

Návrhy na dělo i mašinku museli splňovat bezpečnostní požadavky dopravního inspektorátu na velikost a celkového zpracování výrobků a dle toho se vybíral materiál. Objekty nesměly příliš omezovat rozhled řidičů, takže mašinku tvoří kovová kostra, která je z větší části průhledná. „Nejprve vznikla maketa, aby se přímo na místě ověřilo, jestli vše proporčně vyhovuje požadavkům. Na základě schváleného návrhu pak žáci zhotovili konečný výrobek,“ říká ředitel SŠŘ Petr Valášek.

Na mašince a kanónu pracovala 10 studentů 3. ročníku oboru umělecký kovář a zámečník pod vedením mistrů Lukáše Mochana a Aleše Nývlta ve spolupráci 1. ročníku umělecký kovář a opravářů zemědělských strojů a mistra Jiřího Zeleného. "Oproti našemu návrhu byla konečná podoba jiná. Museli jsme třeba na spodní stranu kabinky přidat plechy, protože to pohledově nevypadalo dobře," zmínil Aleš Nývlt, k 320 cm dlouhé a 230 cm vysoké mašince tvořené 12 díly, která po žárovém zinkování váží 500 kilogramů.

Zajímavostí je lauf kanónu, který na první pohled vypadá jako odlitý. "Ve skutečnosti je vyroben z několika velikostí průměru trub, ale i tím jsme docílili vzhledu reálného odlitku. Váží 250 kilogramů a má ráži 92 milimetrů. Oba výrobky jsou chráněny žárovým zinkováním a následně povrchově ošetřeny barvou,“ doplnil Aleš Nývlt. "Byla to zajímavá a poutavou práce, při které se žáci bavili, získávali zkušenosti a dovednosti."

Ve městě ještě zbývají dva volné kruhové objezdy a i ty se podle starosty dočkají objektů pocházejících z dílen řemeslného učiliště. „Na Jakubském předměstí by měl být kostel a na kruhovém objezdu pod náměstím to bude znak města,“ prozradil starosta Jaroměře. Ale nebude to hned. „Je to závislé na našich možnostech. Přece jenom jsme škola a ne továrna, takže budeme jeden výrobek dělat v příštím školním roce a druhý v přespříštím,“ říká ředitel Valášek. „Aktuálně se staví další kruhová křižovatka u nemocnice, tak předběžně počítáme, že budeme pokračovat i tam.“