Náchodsko - Devět předních českých knižních nakladatelství se spojilo a vybralo to nejlepší ze svých knih připravených k vydání pro tento podzim. Vznikla tak kolekce deseti knih napříč žánry, které se ocitly na pultech knihkupectví v jeden jediný den. Tím dnem byl včerejšek.

Hana Klapkovská, manažerka odbytu z Knihkupectví v Polici nad Metují, eviduje knižní novinky. | Foto: DENÍK/ Věra Sýkorová

Zaznamenali lidé i knihkupectví v náchodském regionu, že se vrací tradice knižních čtvrtků? Zvýšil se zájem o knihy? Měla knihkupectví včera větší návštěvnost?



„Ano, do akce knižního čtvrtku jsme se připojili,” informovala včera Deník Alice Horová, majitelka Knihkupectví Horová - Maur v Náchodě. Jak dodala, lidé zatím o akci moc nevědí, spíše se s ní seznamují. Každopádně o knižní novinky byl včera v Náchodě mezi veřejností velký zájem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o samé pěkné tituly, dobře se prodávají,” pochvalovala si Alice Horová.

„O znovuoživení tradice knižních čtvrtků samozřejmě vím, jedná se ale o úplnou novinku. Netušil jsem tedy, co přesně mohu očekávat. Proto jsem se zatím do této akce nezapojil,” řekl včera Deníku Jiří Kohl, majitel Knihkupectví v Polici nad Metují.



„Různých podobných promo akcí bylo totiž již tolik, že jsem zrovna této nevěnoval až takovou pozornost. Nemám informace o tom, zda se bude jednat o pravidelnou každoměsíční akci, nebo zda to bylo letos poprvé a naposledy,” přiznal Kohl. Jak však dodal, myslí si, že se jedná o dobrou věc a do akce by se rád příště zapojil.



„Vzpomínám si na ještě předlistopadové knižní čtvrtky, kdy lidé čekali obrovské fronty na knížky… Tenkrát to ale bylo jednodušší v tom smyslu, že nebylo tolik lákadel a knižních novinek. Dnes vychází dvacet novinek denně, lidé mnohdy nejsou bohužel schopni všechny knihy přečíst, natož si je zakoupit,” míní majitel polického knihkupectví.



Jak hodně kupují lidé v dnešní době knížky? „Jak kdy, jeden den se prodají třeba tři knihy, druhý den dvacet. Největší zájem je o regionální literaturu,” prozradil Kohl.