Myšlenka na vznik Křížové cesty se datuje do roku 2016. Majitel této lokality a také autor jednoho ze zastavení Zdeněk Křička tehdy na společné schůzce se sochařem Milanem Váchou a českoskalickým malířem Karlem Štěpánkem nastínili její první koncept. „Idea i koncept nás nadchly a domníval jsem se, že do dvou let bude vše hotovo,“ vzpomíná Štěpánek. Společně oslovili další umělce i sochaře a Milan Vácha se stal kurátorem celého projektu. Nejen kvůli covidovému lockdownu se však bohužel smělé plány vedoucí k realizaci poněkud protáhly. Klasická Křížová cesta tak vznikala šest let. „Důležité pro nás bylo, abychom všichni byli spokojeni s výsledkem a měli z toho radost. To se myslím povedlo a jsem rád, že se o tu radost nyní můžeme podělit s veřejností,“ uvedl Zdeněk Křička.

Třináct zastavení Křížové cesty

Otevírá Porta Mortis - Zdeněk Křička a uzavírá Porta Vitae - katedrála - Jiří Černohorský

1. Ecce Homo – Zdeněk Křička

2. Přijetí kříže – Roman Rejhold

3. Setkání s matkou – Karel Štěpánek

4. Pomoc Šimona z Kyrény – Milan Vácha

5. Veronika – Adéla Márová

6. Plačící ženy – Petr Novák

7. První pád – Josef Kleiner

8. Zbavení roucha – Aleš John

9. Přibití na kříž – Markéta Škopková

10. Smrt na kříži – Jiří Černohorský

11. Smrt na kříži – Štěpán Klas

12. Pieta – Milan Vácha

13. Zmrtvýchvstání – Šárka Váchová