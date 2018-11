Památkám počasí příliš nepřálo

Královéhradecko - Sezona památek se uzavírá, i když některé hrady a zámky přichází s nabídkou programů až do vánočních svátků.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Návštěvnost historických skvostů jednoznačně ovlivňuje počasí a jak ukazuje statistika, v letošním horku se lidem mezi zdi památek moc nechtělo. „Očekávali jsme brutální propad a byli jsme mile překvapeni docela solidním výsledkem,“ analyzuje dosavadní čísla mluvčí památkové správy Lucie Bidlasová.

Jedna z nejvyhledávanějších památek v kraji, barokní Kuks, zažil největší příliv hostů vloni po rekonstrukci, kdy sem v červenci zavítalo 26 916 a v srpnu 22 600 lidí. Letos jich přišlo v červenci o 3 144 a v srpnu o 5 796 méně. Je to trend, který provází téměř všechny památky. Od začátku roku si Kuks prohlédlo 110 810 lidí, v procentech je to k poslednímu srpnu o 16 procent méně než vloni.

V Ratibořicích je vývoj opačný, návštěvnost tu měla vloni kvůli stavebnímu ruchu klesající tendenci, letos je to jedna z památek, která skončila v černých číslech. Od začátku roku tu evidovali k poslednímu srpnu 69 581 turistů (+ 5,6%).

Na výsluní je Hrádek u Nechanic. Podle Bidlasové se zde pozitivně projevuje aktivita nového kastelána zaměřená na rozšíření kulturních akcí i prohlídkových tras. „Zpřístupnil věž, pořádá sklepní prohlídky, vyhledávané jsou kostýmované prohlídky,“ popisuje Bidlasová výčet zdejších aktiv.

Nově zde byla v květnu uspořádána pětidenní výstava Květiny pro kamenného motýla, další novinkou bylo v září propojení historické kuchyně s okruhem Zámecké sklepy, čímž vznikl okruh s pohledem do technického zázemí zámku.

Zahájen byl projekt na obnovu části hospodářského dvora, ale aktuálně také probíhají opravy nadzemních teras na hlavní budově, které by měly být dokončeny ještě před začátkem letošních vánočních prohlídek. „Ty na Hrádku proběhnou mezi 1. a 16. prosincem již po šestadvacáté a jsou tradiční, milovanou akcí,“ uvedla Anna van Vuurenová, pracovník vztahů k veřejnosti. Hrádek navštívilo do 31. srpna 28 728 turistů (+5,6 %).

„Letošní sezona byla srovnatelná s loňskou, letní horka nás rapidně nezasáhla. Co se týká návštěvnosti, pokles byl, ale malý. Nejvíce lákaly prázdninové prohlídky pro děti, Kuronské slavnosti a večerní prohlídky,“ hodnotí sezonu na náchodském zámku Lucie Prokopová, které zve do Náchoda na adventní zámecké trhy.

Turistická sezona 2018 na Kuksu a plány do nadcházejícího roku

Hospital Kuks se i letos může pyšnit vysokou návštěvností, neboť na prohlídky k nám zatím zavítalo 95 tisíc zvídavých turistů a davy dalších se přišly alespoň pokochat rozkvetlou bylinkovou zahradou. V letošním roce jsme poprvé nabídli Hradozámeckou noc, během které si tajemný hospitál prohlédly na tři stovky návštěvníků. Ti ocenili především odborný ráz akce, ve které je průvodci obeznámili s dějinami hospitálu, zámku v Kuksu a zhlédli i autentický dokument o bývalé léčebně dlouhodobě nemocných. Úspěšné byly i tradiční akce, například Baroko naoko, Vinobraní či Svatohubertské slavnosti.



Expozici jsme obohatili o renovovaný glóbus z poloviny 18. století a také o původní vybavení sakristie, kam jsme navrátili kněžská roucha, monstrance, kalichy a podobné liturgické předměty.



Pro zimní období je plánována obnova podlahy v barokní lékárně U Granátového jablka a následné částečné doplnění původního inventáře lékárny.

Adventní a vánoční akce na hradech a zámcích 2018

Listopad - Královéhradecký kraj

• 17. – 18. 11. a 24. – 25. 11.: hospitál Kuks – Vánoční trhy v Kuksu a listopadové prohlídky hospitálu. Vánoční tematikou prosvícené a provoněné bývalé kukské lázně. Mnoho stánků s nápady na vánoční dárky a dekorace. Chybět nebude teplá medovina, ani regionální dobroty. Po návštěvě trhů v obci můžete vystoupat na prohlídku hospitálu. Přístupný bude základní prohlídkový okruh, rodinná hrobka Šporků a farmaceutická expozice Historie lékáren. (www.hospital-kuks.cz)



• 26. – 29. 11.: státní zámek Náchod – Advent pro MŠ, ZŠ a jiné objednané zájezdy. Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku. Od 8 do 12 hodin. Vstupné: ZŠ 50 Kč, MŠ 30 Kč. (www.zamek-nachod.cz)



• 30. 11. – 2. 12.: státní zámek Náchod – Advent pro veřejnost. Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku. Od 10 do 15 hodin. (www.zamek-nachod.cz)



Prosinec - Královéhradecký kraj



• 30. 11. – 2. 12.: státní zámek Náchod – Advent pro veřejnost. Prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku. Od 10 do 15 hodin. (www.zamek-nachod.cz)



• 1. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Vánoční koncert sopranistky Karolíny Žmolíkové. Zlatý sál zámku, v 18 a v 19:30 hodin. Cena vstupenky 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout čtvrt hodiny před začátkem koncertu. (www.zamek-hradekunechanic.cz)



• 1. 12.: státní zámek Náchod – Předvánoční koncert. Ve velkém sále na I. nádvoří u věže. Od 16 hodin. Vstupné: jednotné 60 Kč. (www.zamek-nachod.cz)



• 1. – 16. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic – XXVI. Vánoce na zámku. Ve vánočně vyzdobených interiérech se seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Prozradíme Vám, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejkrásnějších svátků v roce. Během této akce je navíc pro veřejnost zpřístupněna zámecká kuchyně, kde budete moci ochutnat pravý anglický punč. (www.zamek-hradekunechanic.cz)



• 5. 12.: státní zámek Ratibořice – Mikulášská obchůzka ve mlýně. Akce se koná v Rudrově mlýně v Babiččině údolí. (www.zamek-ratiborice.cz)



• 6. – 9. 12.: státní zámek Ratibořice – Advent v Ratibořicích. Během prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku vás přijme paní kněžna. Zámečtí úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky, které se dodržovaly na panském sídle v první polovině 19. století. Ve Vstupní hale bude pro vás připraveno tradiční posezení se svařeným vínem, kávou, čajem a s bohatým sortimentem občerstvení. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí Vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý adventní trh, kde také možno posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. Pořádá: Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Otevřeno: čtvrtek – neděle (od 9 do 16 hodin). Vstupné: zámek – plné 90 Kč, senioři nad 65 let 60 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč, děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč, děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma; Rudrův mlýn - plné 60 Kč, senioři nad 65 let 40 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč, děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč, děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Upozornění: Ve čtvrtek a v pátek pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky! Vstupné za předem objednané hromadné skupiny v pokladně uhradí a vstupenky převezme vedoucí (průvodce CK) jednotně. Doporučujeme předchozí rezervaci i na sobotu a neděli pro jednotlivce. Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na telefonním čísle +420 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v od 7 do 14 hod).

Rezervační poplatek činí 10% z celkové ceny vstupného. Služba za rezervační poplatek spočívá v garanci rezervovaného času prohlídky pro objednaný počet osob, a to za splnění podmínky včasného příchodu návštěvníků do pokladny objektu k zakoupení vstupenek. (www.zamek-ratiborice.cz)



• 7. a 14. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Vá-Noční prohlídky. Nenechte si ujít příležitost nechat se průvodcem seznámit s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi v jedinečné, mírně potemnělé večerní atmosféře svátečně nazdobeného zámku. Při světle lustrů, dobových lampiček i svící Vám v těch nejkrásnějších místnostech zámku prozradíme, jaké se dávaly na stromeček první ozdoby, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci, týkající se těchto nejmilovanějších svátků v roce. Od 17 do 20 hodin. Doba prohlídky max. 60 min. Maximálně 20 objednaných míst v jedné skupině. Rodinám s malými dětmi doporučujeme denní vánoční prohlídky. Rezervace od září 2018 na telefonním čísle +420 495 441 244, denně od 09:00 do 15:30 hodin. Vstupné: plné 140 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 360 Kč. (www.zamek-hradekunechanic.cz)



• 8. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Vánoční koncert cimbálovky Soláň. Zlatý sál zámku, v 18 a v 19:30 hodin. Cena vstupenky 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout čtvrt hodiny před začátkem koncertu. (www.zamek-hradekunechanic.cz)



• 15. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic – Vánoční koncert bluegrassové skupiny Poutníci – „Country Vánoce“. Zlatý sál zámku, v 18 a v 19:30 hodin. Cena vstupenky 150 Kč, snížené 100 Kč. Vstupenky je možné si objednat na čísle +420 495 441 244. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout čtvrt hodiny před začátkem koncertu. (www.zamek-hradekunechanic.cz)



• 15. 12.: hospitál Kuks – Česká mše vánoční. Tradiční předvánoční koncert, zazní koledy a program vyvrcholí tou nejznámější vánoční od Jakuba Jana Ryby: Missa pastoralis bohemica neboli Česká mše vánoční. Organizuje: hospitál Kuks, Obec Kuks, Jan Čepička a Stanislav Rudolfský. (www.hospital-kuks.cz)



• 15. 12.: státní zámek Ratibořice – Adventní koncert 2018. Účinkuje: Smíšený sbor University Hradec Králové - sbormistr: Jiří Skopal. V programu vánočního koncertu zazní české i zahraniční skladby s vánoční tématikou a Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby. Pořádá: Správa NKP SZ Ratibořice. Začátek v 17 hodin. Vstupné: jednotné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 12. 11. 2018. (www.zamek-ratiborice.cz)



• 26. 12.: státní zámek Ratibořice – Koleda, koleda, Štěpáne. Akce se koná v Rudrově mlýně v Babiččině údolí. (www.zamek-ratiborice.cz)