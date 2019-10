Celou Českou republiku a potažmo svět ve středu zachvátila smutná zpráva o úmrtí Karla Gotta. Ani město Náchod nezůstává stranou a připojí se k řadě pietních aktů, které se chystají či už konají na území celé naší země.

Společné foto při příležitosti křtu knihy Jiřího Krampola. | Foto: archiv Davida Novotného

„K uctění Mistrovy památky jsou v přízemí budovy nové radnice na Masarykově náměstí připravené k podpisu kondolenční listiny pro poslední rozloučení,“ sdělila mluvčí radnice Nina Adlof. Lidé je mohou podepisovat v provozní době úřadu, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 14 hodin a v pátek do 13.30 hodin.