Domácí opečený kváskový chléb s vyšlehaným bylinkovým máslem, potřený jemně pálivým kečupem, navrch míchaná vajíčka a to vše posypané parmezánem a sušenými rajčaty. Nebo slané lívance se špenátem a česnekem, se zastřeným vejcem, to vše přelité holandskou omáčkou nebo dozdobené slaninkou. A k tomu třeba domácí kefír nebo některý z bylinkových čajů, které zklidní nervy nebo bolest v krku. Takové i mnohé další dobroty si lze dopřát třeba i k pozdní snídani v bistru Pampeliška, jehož květinové jméno podtrhují rozkvetlé truhlíky. Bistro je už pár měsíců trochu utajenou „gastrooázou“ v rohu náchodského Husova náměstí. „Obojí je pecka,“ usmívá se Eliška Kubíková, která si Pampelišku otevřela vloni v listopadu ke svým 25. narozeninám. „Lívance na slano i na sladko jedou. Ale i avokádový chléb boduje,“ prozrazuje další netradiční položku z nabídky, která hodně boduje u žen.

Bistro Pampeliška Elišky Kubíkové je trochu utajenou „gastrooázou“ v rohu náchodského Husova náměstí.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Bistro s pampeliškou v názvu pracuje i s touto léčivkou. „Máme pampeliškový čaj, na léto počítáme s pampeliškovou limčou a zkusíme i ledový pampeliškový čaj. Uvidíme, co na to řeknou zákazníci,“ usmívá se mladá provozovatelka, která se po prvním půlroce provozu rozhodla pro nepřehlédnutelnou změnu interiéru. „Miluji bistra a ráda se inspiruji. Když si někde mohu dát obložený chléb, tak ráda ochutnávám. A chci kus tohoto gastro světa přinést i sem.“ Věří, že náchodská klientela ráda objeví nové chutě a možnosti.

Seladon

Zdravě, čerstvě a pestře a v neposlední řadě rychle. To jsou hlavní atributy továrny na gastronomické zážitky Seladon, která kraluje velké části podloubí na hlavním novoměstském náměstí. Pohled otevřenou výlohou k proskleným vitrínám s pestrou nabídkou prozrazuje, že si zde vybere každý. „Chodí k nám úplně všechny generace. Třeba u těch starších to je postupné objevování různých jídel. Zkouší, co jim zachutná,“ prozrazuje Jana Vejdělková z pizzerie a nudlerie. Doménou tu jsou těstoviny, které si v Seladonu vyrábějí sami. Zákazníci si mohou vybrat dle chuťových preferencí některé z nabízených jídel a k nim jako přílohu creste, spaghetti, casarecce či trottole.

Seladon je manufakturou na gastronomické zážitky v novoměstském podloubí.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Svačinka U Hradeb

Svačinka U Hradeb nabízí kousek za náchodským náměstím rychlé občerstvení, které se svým sortimentem asi nejvíce blíží kdysi oblíbeným mléčným jídelnám. Obložené housky, zákusky, sladké koláče, buchty. „Jeden tvarohový šáteček a jeden jablečný apple pie,“ objednává si slečna. Co se skrývá pod anglickým názvem? „Je to v podstatě piškotové těsto, nahoře jsou buď pokrájena jablka, tvaroh nebo borůvky a je to zasypané drobenkou. Jdou na odbyt – měli jsme plné plato a je tu poslední,“ dívá se do vitriny provozovatelka Renata Wajsarová. Z chlebíčků nejrychleji zmizí ty se šunkou. „Sami je vyrábíme, a když v sedm ráno otevíráme, tak zákazníci vědí, že jsou čerstvé. Odpoledne si koupit chlebíček už většinou není šance,“ říká. Během dopoledne se po nich jen zapráší.

Svačinka U Hradeb nabízí sází spíše na klasiku, ale dvakrát týdně nabízí i diazákusky.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar