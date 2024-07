"Toto opatření je zavedené z důvodu probíhajících úprav parkovacího systému. Po dokončení všech nezbytných úprav bude parkoviště opět zpoplatněné prostřednictvím parkovacího automatu," informoval městský úřad.

Zdarma by zde řidiči mohli nechávat svá vozidla až do konce října letošního roku, přesto by i nyní měli sledovat informační tabule pro aktuální informace o zpoplatnění.