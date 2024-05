/FOTO, VIDEO/ Tradiční Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř a následující dva víkendové dny jízdy parního vlaku mezi Hradcem Králové, Jaroměří, Českou Skalicí, Dvorem Králové nad Labem a Ostroměří opět potvrdily, že historie železniční přepravy táhne napříč generacemi.

V historických vagónech se během víkendu vystřídalo více než tisíc cestujících od předškoláků po seniory. Vlaková souprava s kapacitou cca 150 cestujících byla pokaždé v podstatě naplněna. V pátek jel kouřící „Kafemlejnek" jednu trasu do Jaroměře, v sobotu čtyřikrát pendloval mezi Hradcem Králové a Českou Skalicí a v neděli další absolvoval další tři jízdy mezi Jaroměří, Hradcem Králové, Bílou Třemešnou a pak končil v Ostroměři. „Svezli jsme celkem více než 1100 cestujících," ohlédl se za nostalgickým víkendem předseda spolku Výtopna Jaroměř Bohuslav Škoda a dodal, že samotnou Muzejní noc, při níž se v pátek navečer otevřela vrata rotundy, kde jsou lokomotivy „ustájeny", navštívilo 1200 návštěvníků. Ty za soumraku potěšily předváděcí jízdy lokomotiv, rozsvěcování návěstidel a netradiční večerní prohlídka.

I když je o parní jízdy velký zájem a ne na všechny zájemce se dostalo, tak letos jejich reprízu Výtopna už neplánuje. „Je to logisticky hodně náročné, takže jsme schopni tyto nostalgické jízdy uspořádat jen jeden víkend v roce," říká Bohuslav Škoda, i s vědomím, že jízdy jsou úspěšné. Zorganizovat návrat do doby, kdy v čele vlakových souprav supěly parní lokomotivy, cestovalo se na dřevěných lavicích a při pohledu z okna cestujícím občas spadla do oka saze, je nejenom finančně, ale i organizačně hodně náročné. Svou roli v rozhodování, zda podobnou akci uspořádat třeba v letních měsících hraje i riziko, že třeba kvůli stále častějšímu suchu může být jízda parního vlaku zakázána z důvodu možného zažehnutí požáru od jiskry.

Ale přesto mají milovníci nostalgických jízd naději na svezení historickým vlakem - i když ne tak tak starým, jako je parní „Kafemlejnek" z roku 1913. „Plánujeme, že by na železnici v okolí Jaroměře mohl vyrazit motorový vlak ze 70. let zvaný Orchestrion," prozradil Bohuslav Škoda.