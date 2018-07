Pátý poklad Broumovska se zjevil v otovickém kostele sv. Barbory

Otovice – Kostel sv. Barbory v Otovicích byl poslední červencovou sobotu místem konání pátého koncertního zastavení letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Festival se tak dostal do své poloviny.

V otovickém kostele vystoupili fagotista Adam Plšek, laureát rozhlasové soutěže Concertino Praga, a klavíristka Eliška Tkadlčíková, vítězka Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa. Oba protagonisté se představili sólově, Adam pak doplnil podvečerní program Vivaldiho koncertem za doprovodu vyhledávaného klavíristy Stanislava Gallina.



Dvě stě posluchačů mělo možnost zaposlouchat se během krásného letního podvečeru do skladeb Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha nebo Fryderyka Chopina. Díky dobrovolnému vstupnému, které je pojítkem všech festivalových koncertů, se vybralo 15005 korun.



„Adam i Eliška se na festivalu Za poklady Broumovska představují poprvé. Oba zastupují nejmladší generaci špičkových umělců, svoje vystoupení získali jako cenu za své výkony v soutěžích Concertino Praga a Broumovská klávesa. Podpora mladé generace je jedním z cílů festivalu a bude jistě zajímavé sledovat jejich budoucí kariéru. Možná, za pár let, až se k nám vrátí, budeme daleko obtížněji hledat volný termín v jejich koncertních kalendářích,“ uvedla ředitelka festivalu Tereza Kramplová.



V sobotu 4. srpna se festival vydá za Broumovské stěny, do kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Festivalová znělka tu po 18. hodině přivítá mladou rakouskou trojici Accio Piano Trio – houslista Clemens Böck, klavíristka Christina Scheicher a violoncellista Sebastian Bertoncelj.

Vstupné na koncert je dobrovolné.