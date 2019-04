Slavit bude řadou novinek mapujících historii zdejšího regionu i její hrdiny. "Zahájíme muzejní sezónu připomenutím výročí betonáže i novinkami v naší expozici," říká průvodce objektem Ondřej Gelbič. "Odhalíme úplně novou výstavu věnovanou rodákům z našeho regionu, kteří se účastnili 2. světové války v řadách Čs. armádního sboru, RAF ale i obrněné brigády. Konkrétně odhalíme část expozice, která představuje osudy čtyř našich krajanů - grafika a malíře od Tobruku Jindřicha Jituše Křečka a divizního generála Jana Kratochvíla z Červeného Kostelce, letce RAF Václava Foglara z Machova a Augustina Meiera ze Žďáru nad Metují. Chybět nebudou ani zbraně a vybavení, tedy novinky v bojovém patře," dodává Ondřej Gelbič.

Celá expozice i program, se budou vztahovat k tamnímu regionu i jeho rodákům. A zahrnovat budou široké období: "Mapujeme období již od roku 1914, tedy 1. světovou válku a zásluhy našich legionářů, přes První republiku, a také události, které se na Broumovsku děly v osmatřicátém roce, tedy v souvislosti s činností četníků, financů a policajtů, kteří se dostali do potyček s henleinovci, členy Sudetoněmecké strany, " láká na příběhy obyvatel regionu jeden z organizátorů akce Richard Štěpánek.

Prohlídku Pěchotního srubu T - S 20 Pláň, budou po oba víkendové dny doplňovat komentované prohlídky celého areálu. "Kromě pěchotního srubu, budou totiž ještě navíc k vidění dvě kulometná hnízda, lidově "řopíky". Jeden je úplně kompletní, a to v podobě, jak měl sloužit v boji," upřesňuje Ondřej Gelbič. Areálem bude provázet kompletně uniformovaná posádka v dobových oděvech. Program navíc doplní ukázka dobové vojenské RC techniky. Mimořádná akce, se uskuteční pouze v sobotu a neděli, od 9 do 17 hodin. Samotný objekt T - S 20 Pláň, bude přístupný i v dalším období, a to vždy poslední víkend v měsíci.

Jiří Máslo