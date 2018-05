Peníze jsou, zakázky taky. Stavební firmy ale ne

Trutnov – Mají zakázky, ale chybí dodavatelé. Městské a obecní radnice řeší v době ekonomického růstu dosud neznámé problémy. Chtějí rozjet investici, ale nemohou najít firmu, která by ji realizovala. Stále častěji se stává, že firmy o stavební zakázky nemají zájem. Volání po opravách škol, komunikací nebo chodníků tak zůstávají nevyslyšená.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

„Za poslední měsíc jsme se setkali se dvěma případy. Je to stále častější problém,“ potvrdila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. „Pokud se nikdo nepřihlásí, většinou zakázku zrušíme a následně vypíšeme znovu,“ doplnila.



Na rekonstrukci tak v Trutnově musí čekat třeba Muzeum Podkrkonoší. V atriu budovy, která je kulturní památkou, chce město zřídit lanový výtah. O zakázku v hodnotě dvou milionů korun však nebyl při první poptávce žádný zájem. Trutnov nenašel dodavatele ani na rekonstrukci silnice v ulici Za Komínem.



Zatímco dříve se ve veřejných soutěžích dařilo obcím ušetřit až statisíce korun, v poslední době jsou starostové rádi za každou nabídku. Jediný zájemce však cenu naopak šroubuje vzhůru.



Třeba v Úpici nedávno museli odpískat plánované zateplování jedné ze základních škol. „Chtěli jsme zateplit jídelnu, ale do výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč. Ten navíc zakázku předražil o milion korun, proto jsme ji zrušili,“ řekl pro místní internetovou televizi starosta Úpice Radim Fryčka.



Na vině nezájmu o veřejné zakázky je dostatečné vytížení a rekordně nízká nezaměstnanost. Firmy mají zakázky nasmlouvané a nové nevyhledávají, protože by je nemohly kapacitně obsadit. Ceny pak zkouší nadsadit. „Jsou peníze, ale nejsou firmy. A pokud firmy jsou, nemají zase lidi, kteří by pracovali,“ zní z mnoha radnic.



Ceny stavebních prací proto letí vzhůru. A nebo o ně není stále častěji zájem.



Už vloni marně hledal dodavatele nové lávky třeba Hronov. Nyní ostrouhal i Královéhradecký kraj, který zrušil obří zakázku za 94 milionů korun na opravu pevnosti Dobrošov. Důvod? Nenašel dodavatele. Kraj nyní vypsání zakázky, na kterou má přitom přislíbené dotační peníze, zopakuje.



Pevnost na Náchodsku přitom měla projít rozsáhlou rekonstrukcí. Zatímco před 80 lety zarazila dostavbu mnichovská zrada, nyní hrozí, že její první velkou rekonstrukci zhatí nezájem stavebních firem. „Zakázka je připravená, zadávací dokumentace je hotová, ale do výběrového řízení na revitalizaci a zatraktivnění pevnosti Dobrošov se nám nepřihlásila ani jedna firma,“ říká správce pevnosti Dobrošov Richard Švanda.



Vzhledem k vysoké konjunktuře prý mají firmy práce nad hlavu. Jiné zase odradila náročnost zakázky, při níž se stavbaři budou muset pohybovat v hloubkách kolem 30 až 40 metrů pod zemí. „Těch projektů v hodnotách kolem 100 milionů a více, což je i případ Dobrošova, je vypsaných poměrně dost. Firmy si mohou vybrat do čeho půjdou,“ vidí důvody neúspěchu v prvním kole.



Proto se zadávací dokumentace přepracovala a byl vypsaný druhý tendr, který poběží do 12. června. „Do něj by se už měly nějaké firmy přihlásit,“ doufá Richard Švanda.