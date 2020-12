S ohledem na protiepidemický systém, který řadí podle indexu rizika Náchodsko, Trutnovsko a Rychnovsko mezi pět nejrizikovějších okresů v celé republice, se zejména zdravotníci dívají ke čtvrtečnímu odemykání dveří s nedůvěrou. „Samozřejmě že určité obavy z toho máme,“ je si vědom přetrvávající vážnosti situace ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Jak to vypadá na Náchodsku s počty hospitalizovaných pacientů - ubývá jich?

I když ve sdělovacích prostředcích slyšíme nebo čteme, že počty hospitalizovaných pacientů v celorepublikových číslech klesají, tak u nás to tak viditelné není. Počet hospitalizovaných pacientů na aktuálních lůžkách se prakticky už měsíc udržuje na stabilní hodnotě. V neděli jsme měli 83 hospitalizovaných pacientů, poslední listopadové pondělí jich bylo 89. Před měsícem na konci října to bylo 87 pacientů. Podle mě je potřeba přistupovat individuálně k některým regionům, kde by rozvolňování mohlo situaci opět zkomplikovat.

Patří k takovým lokalitám i Náchodsko?

Na to je těžká odpověď. Je potřeba na jedné straně vyvažovat zdraví občanů a lidský život a na straně druhé socio-ekonomicko-psychologické dopady, která opatření přinášejí. Jsem rád, že nemusím být tím arbitrem, který činí rozhodnutí. Když se na to budu dívat pohledem zdravotníků, tak samozřejmě pokud by k rozvolňovaní nedošlo, tak s největší pravděpodobností budou mít klidnější nadcházející týdny a Vánoce.

Nemyslím si, že by krajská hygiena byla v situaci, kdyby byla schopna kompletně trasovat. Takže v momentě, kdy se opatření rozvolní, tak budeme muset čekat jaký dopad to bude mít na potřebu poskytování zdravotnické péče v nemocnicích. V tuto chvíli ale nám nikdo není schopen říci, jaký ten vývoj bude.

Takže cesta t k postupnému návratu k normálu je zatím v nedohlednu? Nebo se rýsují možnosti odkladné péče?

Co se obecně týče odkladné péče, tak v současnosti s ohledem na počty covidových pacientů nemůžeme reprofilizovaná lůžka vrátit jejich původnímu účelu, tak se do konce roku bude jednat o jednotky, maximálně několik málo desítek plánovaných operací, které během prosince budeme schopni udělat. Budou to jen jednotky desítek zákroků do konce roku. Péči o onkologické pacienty jsme poskytovali v plném rozsahu a poskytujeme ji i nadále.

Jak jste na tom po personální stránce? Kolik oproti běžnému stavu musíte „oželet“ lékařů, sester?

Aktuálně je v pracovní neschopnosti nebo v karanténě 21 lékařů, zdravotníků nelékařů 120 a dalších zhruba 35 je nezdravotníků. Obecně se dá říci, že v meziměsíčním srovnání z přelomu října a listopadu, kdy situace kulminovala, tak více zdravotníků odcházelo do karantény nebo neschopnosti než kolik se jich po deseti, čtrnácti dnech vracelo do práce. Nyní to je naštěstí naopak - více se jich vrací než kolik by jich odcházelo.

Situace se ale může zhoršit třeba zasažením nějakého konkrétního oddělení, což se nám stalo minulý týden, kdy nám na jednom oddělení během víkendu vyskočilo sedm pozitivních sester. To má pak na chod oddělení zásadní vliv.