U kliky, ke které při denní 12hodinové směně a průjezdu cca 40 vlaků musel jít 80krát, vzpomíná, že v Náchodě bylo prakticky nejjednodušší zabezpečovací zařízení, které na dráze existuje. „Dá se říci, že to bylo jak doplňující hra pro děti z mateřské školy," přirovnává s úsměvem systém, kdy na tabuli musel souhlasit tvar štítku klíče s tvarem zobrazeným na kolejovém pravítku. „Vše fungovalo na důvěře a spolehlivosti lidí. Výpravčí neměl žádnou zpětnou kontrolu, jestli to je nastavené správně," dodává a bere do ruky kliku, kterou měl už v dlani nespočetněkrát. „Touhle černou páskou jsem to omotával ještě já," dívá se na držadlo kliky, a dodává, že pro zvednutí krátké závory, jež pouštěla chodce na chodníku, bylo potřeba čtrnáct otočení. Ověřit si to ale nemůže, protože ozubená kola byla svařena k sobě a i když svár někdo urval, tak mechanismus není funkční. „Na těch dlouhých to bylo asi o čtyři otočení více. To si přesně nepamatuji. Automobily tudy jezdit nemohly a tak se zvedaly jenom na požádání, když jel třeba nadměrný náklad, který se nevešel pod trať," připomíná.

„Byli jsme tu celkem čtyři jako dozorci výhybek s obsluhou závor," přichází Miloš Nehyba k závoře, kterou 18 let obsluhoval. Pod břevnem, jehož červeno - bílá barva vypadá sice svěže, ale dřevo už je notně prohnilé, visí až k zemi plůtek, který dodává závorám ojedinělé kouzlo. „Podíleli jsme se na zabezpečování vlakové dopravy. Mým nadřízeným byl výpravčí, který mi telefonicky oznámil přípravu vlakové cesty a já jsem dal výhybky do správné polohy a pak se hlídal čas na spuštění závor," říká železničář, který začal pracovat jako signalista na dráze v roce 1986 ve Václavicích a nyní obsluhuje závory v České Skalici.

Výměnu za automaticky ovládaný systém zabezpečení železničního přejezdu přijal s lítostí. „Doufal jsem, že tady do penze dožiji. bohužel se to změnilo, ale naštěstí práce pro mě byla a šel jsem sloužit do České Skalice. Dělám v podstatě tu samou práci, akorát že tam se to otevírá a zavírá automaticky. Akorát při posunu si to musím hlídat sám, popisuje své nové působiště.

Před dvěma týdny došlo na železničním přejezdu u autobusového nádraží k tragédii, která si vyžádal lidský život. Jak Josef Nehyba vzpomíná, tak za 18 let svého působení i on zažil horké chvilky. „Nikdy to naštěstí nedopadlo takto tragicky, ale viděl jsem případy, kdy lidé přebíhali trať na poslední chvíli. Kolikrát stačilo k neštěstí jen škobrtnout na kolejích," říká s vědomím, že chování na přejezdech je o zodpovědnosti lidí a ne o fungujících závorách.

Ve východních Čechách jsou ještě mechanicky ovládané závory na několika málo místech. Jedny z posledních pravidelně obsluhovaných mechanických závor v našem kraji jsou například v Chotěvicích na trati 040 mezi Pilníkovem a Hostinným.