Velká část programu dvoudenní návštěvy prezidenta Petra Pavla se dnes 5. prosince a zítra bude odehrávat na Náchodsku. Již dnes odpoledne hlavu státu čeká v Novém Městě nad Metují hodinářský dvojblok, kdy navštíví hned dva výrobce hodinek. Potom zamíří do Červeného Kostelce. Velkou část středy stráví prezidentský pár na Broumovsku.

Nejvíce času stráví Petr Pavel na Broumovsku, kde už v minulosti pobýval. Před pěti lety se zúčastnil 5. Broumovských diskusí. Do klášterního Dřevníku zavítal i v loňském roce při debatě prezidentských kandidátů. | Foto: archiv Broumovské diskuze

Petr Pavel si společně s manželkou Evou nejprve od 14 hodin prohlédne tradiční hodinářskou manufakturu Elton hodinářská, která je jednou z mála světových firem pyšnící se schopností zkonstruovat a kompletně vyrobit mechanické hodinky doslova pod jednou střechou. Sám prezident nosí na svém zápěstí výjimečné primky. „Pan prezident je nosil už před svou kandidaturou i během prezidentské kampaně. Jedná se o hodinky Prim Orlík generál,“ prozradila ředitelka hodinářské manufaktury Renata Červenák-Nývltová, která dnes prezidentský pár provede unikátní výrobou náramkových hodinek. Jak pro Deník doplnila, tak takové hodinky nemůže mít kdekdo. „Jsou určené pouze pro ty, kteří dosáhli na generálskou hodnost. Jedná se o Orlíky se čtyřmi zlatými hvězdami v číselníku.“

Od Eltonu se před 15. hodinou prezidentský pár přemístí o pár stovek metrů dále do jiné hodinkářské manufaktury - firmy Bohematic, kde v malých sériích vznikají atraktivní mechanické hodinky Robot, pyšnící se osobitým designem s vysokým podílem ruční práce a švýcarskými strojky.

Večerní program prezidentského páru se bude odehrávat v Červeném Kostelci. První dáma Eva Pavlová navštíví mobilní hospic Anežky České a od 19 do 20 hodin čeká hlavu státu debata s občany v divadle J. K. Tyla.

Oběd se starosty Broumovska

Středeční program prezidentského páru začne už ráno po osmé hodině prohlídkou broumovského kláštera a následným setkáním s patrioty Broumovska v klášterní restauraci. Pozdravit hlavu státu a jeho choť budou mít obyvatelé města příležitost na Mírovém náměstí (10:35 - 10:45). Pak zamíří do nedalekého Meziměstí, kde v centru Walzel poobědvá se starosty Broumovska.

Po poledni navštíví první dáma statek ve Hejtmánkovicích, kde se seznámí s produkty módní značky Laiva. Ta zpracovává tzv. africký brokátu z broumovské textilní firmy Veba, z nichž vznikají originální kousky elegantních sukní. „Chceme paní Pavlové představit naší tvorbu. Určitě by nás potěšilo, kdyby jí nějaký náš kousek padl do oka a vybrala si sukni," doufá s úsměvem Lenka Hlaváčková.

Pro Petra Pavla to rozhodně není první návštěva Broumovska. Před pěti lety se zúčastnil 5. Broumovských diskusí, kde diskutoval na téma Hrdinství a odvaha. To ještě přijel v generálské uniformě. Do klášterního Dřevníku zavítal i v loňském roce při debatě prezidentských kandidátů.