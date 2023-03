Josefovská pevnost se letos otevře ve vší parádě prvního dubna, tedy na apríla. "Neočekávejte ale žádné zlomyslnosti," slibují tamní zaměstnanci. Program bude pojatý velkolepěji než v předchozích letech a umožní tak vrátit se na okamžik do dob největší slávy zdejšího pevnostního města.

Slavnostní zahájení turistické sezóny. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

"Ulice a hradby oživí měšťané, řemeslníci, vojsko, klapot koňských kopyt i rachocení kočárů v pravoúhlých ulicích. Kromě klasického pochodu městem, předání klíče od pevnosti, vztyčení vlajky na Bastionu No. I a závěrečnou bitvu se můžete těšit i na ukázky výcviku kadetů, koncert vojenské hudby, na komponované vystoupení Kavalerie Náchod v historických uniformách na koních a na vystoupení Řeč vějíře, které odkryje mnohá tajemství konverzace mezi dámami a pány," popisuje Ilona Honzerová z josefovské pevnosti.

Josefov s Terezínem chtějí do UNESCO. Ministerstvo kultury je skeptické

V objektu opraveného Bastionu No. IV očekávejte celodenní program v podobě řemeslných trhů, představí se také Střední řemeslná škola z Jaroměře, dále vystoupí pěvecké sbory. Otevřená budou muzea po celém městě, turistické areály i pevnostní kovárna. "Pro děti i zvídavé dospělé jsme připravili hru, která vás provede po různých josefovských zákoutích," prozradila Honzerová.

Poznej pevnost za hubičku

Novinkou pro letošní ročník je vstupenka „Poznej pevnost za hubičku!“. Po dobu akce bude v prodeji právě tento zvýhodněný lístek do sedmi objektů v Josefově včetně nově opraveného areálu Ravelinu No. XIII a Bastionu No. IV.

"I když budeme mít ten apríl bez zlomyslností, měli bychom si z někoho aspoň malinko vystřelit. Anebo vy byste měli. Pokud by vás lákalo zažít něco nevšedního, nabízíme zážitek v podobě výstřelu z děla, které vlastnoručně odpálíte," láká k návštěvě Ilona Honzerová. Tento zážitek připadne ale jenom jednomu výherci, kterého vylosují z návštěvníků, jež si zakoupí vstupenku „Poznej pevnost za hubičku!“.

Pražákovo kvarteto doprovodí operní pěvkyně

Mimořádně bude zpřístupněný i kostel Nanebevstoupení Páně, kde budou od 10 do 13 hodin probíhat ukázky hry na varhany s komentářem. V 16 hodin je na programu koncert Pražákova kvarteta, které doprovodí operní pěvkyně Noema Erba. Zazní Mozart KV 421 patřící do šestice kvartet věnovaných Haydnovi. Tento závěrečný koncert s dobrovolným vstupným nás od zahájení turistické sezony v Josefově přiblíží k další události - k nadcházejícím Velikonocům.