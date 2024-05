Americká grindcoreová kapela Pig Destroyer musela zrušit svou účast z logistických důvodů. „Věříme, že je vám nahradíme následující rok. Jako jejich náhrada přiletí do Evropy exkluzivně death metalová kapela Cephalic Carnage, která zahraje hned dva sety: oslavu 20 let desky Anomalies a průřez jejich tvorbou… Pure rocky mountain hydro grind from Denver right in your face!“ prozrazují organizátoři.

Další změny nastaly také u After the Burial,Darkest Hour, Devil Master Spiritworld a TEN56. a letos proto nedorazí. Místo toho se můžete těšit na nově potvrzené Acid Row, Aeon Winds, Deadroots, Distant, Doomas Exorcizphobia, Ions, Mallephyr, Oceans Ate Alaska, Persefone, Stellvris nebo Take Offense.

Kapitán Demo, Lucie Bílá i metalové peklo! Festivaly slibují hudební nálož

„Do lineupu přibylo také dalších šest undergroundových jmen: ukrajinští 1914 přivezou svou temnou hudební krajinu 1. světové války, atlantští rebelové Cloak black s tradicí heavy metalu, skotský „král arcane moshe“ Hellripper přinese svůj black 'n' roll, Chthe'ilist a Worm pak představí své jedinečné pohledy na death metal a black doom a izraelská Srefa svůj páchnoucí black metal," vyjmenovává v tiskové zprávě Tereza Koudelová a doplňuje, že line-up KAL Stage bude ohlášený během následujícího měsíce.

Festival Brutal Assault se koná od 7. do 10. srpna a zavítat na něj můžete i na jeden den. Počet vstupenek je limitovaný na 300 kusů na den.

Vstupenky a více informací na Facebooku i ZDE.