Pevnost se rozloučila s rokem silvestrovskou kanonádou

Josefov - Výstřel z čtyřlibrové hlavně umístěné na kasematové lafetě zahájil poslední den minulého roku tradiční Silvestrovské střelby, které se v pevnostním areálu Ravelinu XIV. konaly již po třinácté.

„Poprvé jsme se tu sešli ve skromnější atmosféře v roce 2005. Tehdy se nám podařilo vyrobit kasematní lafetu, a tak jsme chtěli trošičku oslavit konec roku, připomenout si, co jsme tu udělali za práci a zavzpomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou,“ vrátil se ve vzpomínce o tucet let zpět Petr Albrecht z pořádající organizace Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin XIV., a pohledem přejížděl linii vyrovnaných kanónů, jejichž hlasitá kanonáda se nesla široko daleko.

„Tady před námi stojí sedmiliberní rakouský moždíř a vedle to je tříliberní kanón na horské lafetě,“ popisoval Petr Albrecht, a pohledem se zastavil na zlatavě zbarveném krasavci, jehož rány byly zdaleka nejsilnější, a zacloumaly i s těmi, co si zacpali uši. „Je to šestiliberní rakouská předovka – velice povedená maketa. Je vyvedená do nejmenších detailů. Autor si s tím opravdu vyhrál,“ uznale komentoval povedenou houfnici Albrecht, a prozradil, že kanónu se přezdívá Aleš po jeho tvůrci.

Kromě kanónů z období války roku 1866 a starších se početným návštěvníkům představil i sovětský kanón ZIS-3. „To byl velice povedený kousek, který byl do výzbroje zaveden v roce 1943 a tyto kanóny se podíleli na osvobození Československa. A úplně na konci je německý protiletadlový kanón Flak,“ ukončil prohlídku pestré baterie Albrecht, který sám byl ustrojen do uniformy rakouského dělostřelectva z období napoleonských válek.