Velké Poříčí /FOTOGALERIE/ – Na týdenní sraz se sjeli na velkopoříčské letiště piloti větroňů – senioři, kteří toto setkání pořádají již čtvrtým rokem.

Jak prozradil jeden z místních organizátorů Emil Slíva, je to takové přátelské setkání na kterém si ještě ti, kterým to zdraví a lékař povolí, zalétají, ale také o posezení, popovídání a zavzpomínání na mládí.



„V letošním roce se nás sešlo deset a všichni jsme si dobře zalítali, jelikož počasí k nám bylo shovívavé a termika nám také celkem přála.



Pozvání přijal i náš kamarád Ulf z Německa, kterému se říká ptačí muž, jelikož se udrží ve vzduchu i když ostatní jsou již dávno na zemi. Dále uvedl, že nějaké závodění pro ně již není, to přenechali již mladším, ale bez jejich pomoci by se neobešli, jelikož je potřeba větroně vytáhnout a potom uklidit do hangáru a na startu pomoci s rozběhem. A pokud nám to zdraví a budeme-li naživu, tak se určitě příští rok sejdeme znovu,“ dodal s úsměvem na závěr Slíva. (Jiří Mach)