Hronov - Když na konci srpna loňského roku začal v parku Aloise Jiráska sloužit nový nerezový prameník minerální vody, lidově známé jako Prdlavka, mnozí lidé se z toho radovali. Konečně si mohli načepovat minerálku do džbánku či do lahve v důstojném prostředí. O tomto víkendu však prameník neušel pozornosti vandalů.

Ti se na něm vyřádili. Ulámali pípy, a tak prameník odstavili z provozu. Lidé, chodící si pro vodu, jen zírají a nad dílem zkázy nevěřícně kroutí hlavou.

„Byl jsem se podívat, když prameník spouštěli a už tenkrát jsem měl obavy, aby to někoho nelákalo k devastaci. Je vidět, že se mé obavy naplnily, i když jsem to čekal dříve. Pokud město park nezabezpečí, veškeré investice jsou jen mrháním peněz. Je to vidět i na tom novém cvičícím zařízení. Také už bylo několikrát poničeno. A policii tady nepotkáte," postěžoval si starší muž, procházející okolo prameníku s úmyslem se napít.

O poškození bylo vedení města informováno v neděli dopoledne. „Šel jsem se hned podívat a zjistit, jaké škody městu vznikly. U prameníku jsou vytrhané pípy, utržena byla také informační cedule, která byla zahozena do řeky. Po celém parku byly rozkopány odpadkové koše a poškozena střecha veřejných záchodů. Svou stopu vandalové zanechali také na Černé cestě, kde rozházeli a vysypali kontejnery na tříděný odpad. Prozatím netušíme, kdo prameník poškodil," popsal výčet škod místostarosta Josef Thér.

Podle mluvčí náchodské policie Evy Prachařové byla předběžně škoda vyčíslena na 40 tisíc korun. Vandalovi či vandalům v případě dopadení hrozí až roční trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Co se bude s poškozeným prameníkem nyní dělat, to budou městští radní řešit dnes na svém zasedání.

„Nyní musíme vymyslet, jak vyrobit pípy trochu jinak, aby takovýmto útokům odolaly. To, že nám pítka nenechavci otáčeli, už bylo běžné, to se stávalo každou chvíli. Na takovouto devastaci ale už musela být použita hrubá síla, nebo na tom museli skákat. Prameník samotný předělat nemůžeme, protože byl financován z dotací, takže to musíme vyrobit jiným způsobem a o hodně bytelnější. Vypustíme poškozené senzory, které měly vodu zastavovat, ale v provozu prozatím nebyly. Bylo nám však doporučeno, aby voda kvůli zachování kvality stále protékala," uvedl Josef Thér. Zničenou informační ceduli město nechá vyrobit novou a poškozenou střechu na veřejných záchodech pracovníci technických služeb opravili hned v pondělí.

Na řadě je lepší zabezpečení parku

Přednostně se nyní bude muset vyřešit, jak lépe zabezpečit prostory parku, aby nedocházelo k dalším škodám na majetku města.

„Prozatím musíme nad parkem zvýšit dohled a městská policie tam bude muset chodit častěji. V parku je v plánu také instalace kamerového systému. S tím se ale počítá, až se bude dělat celková revitalizace včetně nového osvětlení. O instalaci kamery jsme ale už uvažovali při stavbě venkovního fitcentra v parku, kde jsou také problémy s poškozováním cvičebních strojů," dodal místostarosta.

Na kamerový systém už je připravena kabeláž po celém městě. „Největším problémem je, že městská policie nemá nepřetržitou službu, a tak není možno chytit pachatele přímo při činu. Záznam by nám jen pomohl zjistit, v jakou přesně dobu se něco stalo, případně kdo to udělal. V dnešní době je ale také těžké někoho ze záznamu poznat, jelikož výrostci chodí v kšiltovkách a s kapucemi na hlavě, tudíž jim do obličeje není vidět," dodal Thér.

Městští strážníci prostory parku monitorují, ale pouze namátkové pochůzky takovýmto problémům nezabrání.

„Do parku chodíme celkem často. Když máme noční službu, tak i v této době. Takovému jednání se však zabránit nedá. Když tam posedává parta mladých s flaškou v ruce a všichni jsou plnoletí a nedělají zrovna žádné výtržnosti, nemáme důvod zasahovat. Co udělají po našem odchodu, to už nejsme schopni ovlivnit. Jediné, co by snížilo riziko ničení majetku, by byl kamerový systém nebo instalace fotopastí. Pak by prokazování nevhodného chování a porušení zákona bylo o hodně jednodušší," uvedl městský strážník Miloslav Gult.