Jestli se mu to podaří ale podle jeho slov není důležité. "Bude to těsné, ale dostanu se. Zakroužkoval jsem se čtyřikrát," zavtipkoval. "Ne, teď vážně. Hlavně abychom uspěli - věřím že vyhrajeme a podaří se nám společně se Spolu sestavit koalici v poměru 51% ku 49%," doufá ve změnu.

Jednalo se o úmysl nebo ho měl v polici s tričky nahoře po ruce? "Tak úplně náhoda to nebyla. Nedávno jsem si ho koupil a říkal jsem si, že volby jsou vhodná příležitost si ho obléci. Vidím v tom totiž trochu spojitost - také jsem se v podstatě dostal do pozice kandidáta jako slepý k houslím, podobně jako Havel," říká 35letý broumovský rodák, který rozhodně není bez šancí zasednout po sobotním sčítání hlasů v Poslanecké sněmovně PČR.

Odvoleno. Trojka na krajské kandidátce koaličního uskupení Piráti Starostové Michal Čepelka vyrazil k volební urně do školky s pejskem v tričku s Václavem Havlem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.