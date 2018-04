Pískovcové skály čeká nápor tisícovek turistů a aut

Adršpach - Blížící se květnové svátky, které vybízejí k prodlouženým víkendům, využívají tisíce výletníků od nás i ze zahraničí k návštěvě vyhledávaných Adršpašsko-teplických skal. Dá se předpokládat, že tuto sobotu a neděli mezi pískovcové věže zavítají tisíce turistů, další pak v pondělí a v úterý.

Ilustrační foto.Foto: Petr Šimůnek

Při pěkném počasí lze očekávat, že budou hlavní parkoviště u vstupů do skal plná už během dopoledne. Na zvýšený nápor turistů bude dohlížet i policie. „Ve špičkách sezóny se stává, že vozidla návštěvníků zablokují dopravu mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem v momentu, kdy se zaplní parkovací plochy,“ říká tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. „Dopravní hlídky budeme přesouvat operativně do míst, kde to bude potřeba,“ dodává mluvčí a návštěvníkům doporučuje alternativní způsob dopravy. „Přímo ke skalám je dobré vlakové spojení.“

Kromě dopravních policistů budou pomáhat s korigováním dopravy i strážníci městské policie z Trutnova a místní dobrovolní hasiči.

Parkoviště je zadarmo, asi bude brzy plné



Novinkou letošní sezóny je parkování na hlavních parkovištích u skal zdarma. „Slibujeme si od toho plynulejší odbavení,“ říká vedoucí technických služeb Adršpach Zdeněk Zatloukal. Zrušení parkovného se ale promítlo do ceny vstupného do skal: dospělý zaplatí 120 korun, dítě 70 korun a čtyřčlenná rodina 320 korun. Parkování zdarma má ale i své kritiky: „Řešení potíží s nadměrnou dopravní zátěží převedením nákladů na údržbu parkoviště na ty, co přijedou ohleduplně vlakem či autobusem, je vskutku geniální tah,“ zní jeden z ironických komentářů.