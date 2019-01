Náchod - Kauza prodeje pivovaru Primátor se dostává do obrátek. Na minulém zasedání zastupitelstva, které se konal 20. října hlasovali, zastupitelé celkem o deseti variantách, jak prodat akcie pivovaru. Jako zájemce se opět přihlásila liberecká společnost LIF, ruská firma Rusian Tradition a KBrewery.

Zastupitelé za ČSSD (zleva) Miroslav Brát a Jan Birke vydali společně s Karlem Petránkem (SNK–ED) prohlášení, v němž žádají nastavení jasných pravidel při rozhodování o osudu Pivovaru Náchod. | Foto: Jiří Máslo

Nejvyšší nabídku předložili Rusové, a to ve výši 165 milionů korun. Na zastupitelstvu tehdy vystoupil jeho člen za ČSSD Miroslav Brát, který prohlásil, že musí být jasně řečeno, za jakých podmínek, bude vybrána konkrétní nabídka. „Jedině tak, může být prodej pivovaru transparentní,“ řekl Brát. K tomuto názoru se přiklonil i zastupitel za SNK–ED Karel Petránek. „Výběr zájemce o koupi pivovaru musí být jasný, ať nám není v budoucnu vyčítáno, že jsme prodávali bez pravidel a neprůhledně,“ uvedl. Právě Brát s Petránkem doplněni ještě o člena zastupitelstva za ČSSD Jana Birkého včera vydali prohlášení, v němž vyjadřují znepokojení nad situací kolem Pivovaru Náchod, kdy podle nich rozhodnutí rady města prodat akcie pivovaru jednomu zájemci odstartovalo vleklá jednání, pobouření náchodské veřejnosti a ekonomickou destabilizaci pivovaru. „Od počátku této situace upozorňujeme, že se jedná o nekoncepční krok, k jehož prosazení nemá vládnoucí koalice ODS, SOS a KDU-ČSL na radnici dostatek sil. Spolu s veřejností si přejeme zprůhlednění celé situace a nastavení jasných a nezpochybnitelných pravidel při rozhodování o dalším osudu Pivovaru Náchod,“ uvádějí pisatelé v prohlášení, kteří právě včera podstoupili vedení města návrh podmínek transparentního prodeje 100 procent akcií Pivovaru Náchod. „Je to návrh, jež za měsíce vleklých jednání nebylo vedení radnice schopno či ochotno předložit zastupitelům. Chápeme tento návrh jako návod pro eventuální prodej akcií Pivovaru Náchod v případě, že je představenstvo, dozorčí rada a vedení společnosti přesvědčeno, že právě nyní nastala ta nejvhodnější doba pro prodej Pivovaru a město Náchod nemá chuť a vůli rozvíjet podnikatelské aktivity vedoucí k prosperitě a dynamickému růstu této společnosti,“ nastiňují pisatelé.

Podle nich stále chybí i druhá možnost, kterou je písemně zpracovaný krizový scénář stabilizace současného negativního vývoje v pivovaru a jeho rozvoje vlastními prostředky. „Doposud nebyl předložen záchranný plán a z něho vyplývající požadavky na město Náchod, jakožto vlastníka v případě, že k prodeji pivovaru nedojde. Prohlášení starosty města na minulém zasedání zastupitelstva, že pokud pivovar nyní neprodáme, neměli bychom se jím dva roky zabývat, považujeme za velmi nezodpovědné,“ tvrdí trojice zastupitelů, která žádá vedení města a vládnoucí koalici o předložení jasného scénáře, jak zachovat a udržet Pivovar Náchod ve vlastnictví města Náchoda.

Tiskový výstup zastupitelských klubů ČSSD a SNK – ED v Městském zastupitelstvu v Náchodě k situaci týkající se Pivovaru Náchod a.s.

Se znepokojením sledujeme situaci týkající se Pivovaru Náchod a.s.. Unáhlený prodej akcií Pivovaru Náchod a.s. schválený Radou Města před několika měsíci jednomu zájemci odstartoval vleklá jednání, pobouření náchodské veřejnosti a ekonomickou destabilizaci pivovaru. Ctíme zastupitelský mandát a od počátku této situace upozorňujeme, že se jedná o nekoncepční krok, k jehož prosazení nemá vládnoucí koalice ODS, SOS a KDU-ČSL na náchodské radnici dostatek sil. Spolu s náchodskou veřejností si přejeme zprůhlednění celé situace a nastavení jasných a nezpochybnitelných pravidel při rozhodování o dalším osudu Pivovaru Náchod a.s.

Plníme tedy závazek, který jsme přijali na minulém řádném zasedání Městského zastupitelstva v Náchodě. Dnes jsme podstoupili vedení města Náchoda náš návrh podmínek transparentního prodeje 100% akcií Pivovaru Náchod a.s., návrh, jež za měsíce vleklých jednání nebylo vedení radnice schopno či ochotno předložit městským zastupitelům. Chápeme tento návrh jako návod pro eventuelní prodej akcií Pivovaru Náchod a.s. v případě, že je představenstvo, dozorčí rada a vedení společnosti přesvědčeno, že právě nyní nastala ta nejvhodnější doba pro prodej Pivovaru a Město Náchod nemá chuť a vůli rozvíjet podnikatelské aktivity vedoucí k prosperitě a dynamickému růstu této společnosti.

To, co však stále chybí, je druhá možnost, tj. písemně zpracovaný krizový scénář stabilizace současného negativního vývoje v Pivovaru Náchod a.s. a jeho rozvoje vlastními prostředky. Jinými slovy, doposud nebyl předložen záchranný plán a z něho vyplývající požadavky na Město Náchod, jakožto vlastníka, v případě, že k prodeji pivovaru nedojde. Prohlášení starosty města na minulém zasedání zastupitelstva , že pokud pivovar nyní neprodáme, neměli bychom se jím dva roky zabývat, považujeme za velmi nezodpovědné.

My jsme náš závazek konkrétně naplnili. Žádáme proto vedení města a vládnoucí koalici o předložení jasného scénáře, jak zachovat a udržet Pivovar Náchod a.s. ve vlastnictví Města Náchoda. Tento konkrétní dokument zastupitelům při jejich rozhodování stále chybí a žádné únavné, obecné a účelové deklamace jej nemohou nahradit. Až bude náš návrh doplněn tímto scénářem, budou mít jednotliví zastupitelé možnost rozhodnout se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, která z možností je pro město výhodnější. Rozhodnout, zda zachovat pivovar ve vlastnictví města nebo souhlasit s realizací transparentního prodeje.

V Náchodě dne 6.11. 2008

Podepsáni:

Mirek Brát – člen zastupitelstva za ČSSD

Jan Birke – člen zastupitelstva za ČSSD

Mgr. Karel Petránek – člen zastupitelstva za SNK – ED