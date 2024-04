/ANKETA/ Zaparkovat zdarma v centru či nedaleko centra Náchoda začíná být poměrně dobrodružná mise. Od dubna je nově zpoplatněné i parkoviště v ulici Za Teplárnou. Automat spolkne lidových dvacet korun za dvě hodiny. Pokud tady ale auto necháte déle, o dost si připlatíte.

Nové placené parkoviště v Náchodě. V ulici Za Teplárnou je od dubna parkovací automat. | Foto: MěÚ Náchod

„Na vyznačené parkovací ploše ulice Za Teplárnou je stání vozidel zpoplatněné od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin," informovala náchodská radnice na sociální síti Facebook a doplnila, že výše poplatku je stanovená na 20 korun za dvě hodiny, další započatá hodina už vyjde na 50 korun.

Reakce nejen řidičů na tuto novinku jsou celkem rozhořčené. Například Nikola Hejzlarová v diskuzi napsala, že chápe placená parkoviště na náměstích a v centru města, ale takto odlehlá? „Kde ti lidé, co jezdí do Náchoda za prací, mají jako parkovat?" pokládá řečnickou otázku. Tomáš Přibyl zase radí, že Náchod by se měl inspirovat v Trutnově, jak tam mají dobře vyřešené parkování. „Velká centrální parkoviště jsou za rozumný peníz a ještě než tam dojedu, vidím, jestli parkoviště volné nebo obsazené. Kdo nezná Náchod, bez Google map těžko zaparkuje a hledá," komentuje situaci.

Město Náchod - ceník parkování (platný od 19. 6. 2023) Parkovací lístky zakoupené v parkovacím automatu Masarykovo náměstí, Karlovo náměstí a parkoviště za radnicí:

30 minut 10,- Kč

dvě hodiny 20,- Kč

každá další započatá hodina: 70,- Kč Parkoviště v ul. Riegrova, parkovací plochy v ul. Komenského, parkoviště u Okresního soudu v ulici Palachova:

dvě hodiny 20,- Kč

každá další započatá hodina 50,- Kč Parkoviště u polikliniky v ul. Němcové:

dvě hodiny 10,- Kč

každá další započatá hodina 30,- Kč Zdroj: Město Náchod

A kde parkujete v Náchodě vy? Volíte městská parkoviště, soukromá či různé ulice a jiné vhodné plochy? Hlasujte v anketě!