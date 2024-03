Před usnutím Miroslav podle svých slov ještě naložil kamna, aby se ráno neprobudili do zimy, a manželé usnuli. „Pak mě probudil kouř. Nejdřív jsem se lekl, že jsem blbě zavřel kamna. Vběhnul jsem do chodby, ale tam bylo plno kouře, nebylo vůbec vidět, tak jsem se vrátil a vzbudil manželku a syna. Ten jako první vyskočil z okna ven a pak jsme pomohli Ivě ven a já jsem jen stihl popadnout noťas a telefon a taky jsem vyskočil ven," popisuje noční útěk z hořícího domu, z jehož střechy už šlehaly plameny.

Požár na Náchodsku zničil rodinný dům, způsobil škodu půl milionu korun

„Zavolali jsme hasiče a i když dorazili za pár minut, tak nám se to zdálo jako strašná doba. Jelikož to ale je dřevostavba, tak to bylo rychlý, hodně tomu pomohl asi ten polystyren," dívá se na zbytky ohořelého zateplení. „Vůbec nevíme od čeho to mohlo chytnout, protože elektřina tady není, máme jen malý solární systém a elektrocentrálu a to byly vypnuté," dodává Miroslav Jirsa u domu, který jim přinesl víc strastí než radosti.

Zdroj: Jiří Řezník

Anabáze okálu na samotě jim totiž přinesla jen spoustu práce na jeho zvelebení a pak soudní tahanice, v nichž neuspěli. „Koupili jsme ho před několika lety v dobré víře na splátky a začali ho renovovat, protože byl v podstatě vybydlený. Investovali jsme tam asi 750 tisíc, ale po třech, čtyřech letech ten člověk, od něhož jsme ho měli, nemovitost jakoby prodal znovu a my jsme zjistili, že náš dům má novou majitelku," popisuje začátek soudní anabáze, která se táhla poslední roky. „Bohužel jsme to prohráli a mezitím jsme se dozvěděli, že jsme čtvrtí majitelé, kterým to takto udělal. Jelikož se nám s novou majitelkou nepodařilo dohodnout, abychom zde zůstali v nájmu, tak to došlo až k okamžiku, že nás měli v úterý 12. března z rozhodnutí soudu vystěhovat," říká sokolník, a dodává, že právě soudně určený termín jejich vystěhování a požár domu o pár dní dříve vedlo některé lidi ke sdílení myšlenky, že se jednalo o úmyslné žhářství majitelů. To Miroslav Jirsa ale odmítá jako nesmysl. „Vůbec nevím, co si mám o takových lidech myslet. Přece bych si nezapálil střechu nad hlavou, kde spí rodina. Lidi jsou hrozný," říká smutně a rozzlobeně reaguje na ty, kteří si přijíždějí ohněm poničený dům fotit jako nějakou atrakci.

Zdroj: Deník/Jiří Řezník

I když našli útočiště v mobilheimu, tak oheň jim sebral prakticky všechno. Co potřebují nyní nejvíce? „Momentálně bychom nejrychleji potřebovali sehnat kadibudku. Možná to zní humorně, ale nám do smíchu není. Sice nemusíme spát venku, ale nemáme kam jít na záchod," pojmenovává nezáviděníhodnou realitu. „Přišli jsme o veškeré krmení pro psy, pro koně, to by nám přišlo vhod. No a pokud by se někde objevila nějaká polosamota, kde bychom mohli mít naše zvířata a bylo to finančně pro nás únosné, tak to bychom byli nejšťastnější," dodává Miroslav Jirsa.

Zdroj: Deník/Jiří ŘezníkNoční požár naštěstí nijak neohrozil kolonii 18 dravců a sov, které manželé používají pro svojí práci. „Jedná se o enviromentální výuku ve školách, falconyterapie, což je obdoba známější psí canisterapie, ale s dravými ptáky a sovami. Děláme různé besedy, letové ukázky a další akce. I když jednu chvíli to vypadalo špatně a vypadalo to, že je budeme muset odnosit pryč, tak naštěstí jim ten požár nijak neublížil," byla pro Jirsovi zřejmě jediná pozitivní zpráva ohnivého víkendu.