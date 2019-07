V létě si v Náchodě můžete zaplavat nejenom na Jiráskově koupališti, ale i v krytém plaveckém bazénu. Ten se pro veřejnost opět otevře v pondělí 29. července.

Bazén v Náchodě vylepší moderní novinky. | Foto: archiv

Otevírací doba o prázdninách, tedy do konce srpna, bude v pracovní dny od 5.30 do 7.30 hodin a od 16.00 do 20.00 hodin.