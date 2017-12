Závody měly namále. Rybník přes noc pokryla ledová krusta

Náchod - Už 47. ročník závodu Českého poháru v zimním plavání „Otužilci na Metuji“ měl letos tak trochu namále. Přestože ho pořadatelé naplánovali o měsíc dříve, aby snížili riziko zamrznutí vodní plochy, komplikacím se nevyhnuli. Rybník Podborný v Náchodě, kde se závody měly v sobotu konat, pokryla do rána tenká vrstva ledu.

„Led je ve vodě pro plavce nebezpečný. Noří pod vodu i obličeje, mohli by se o ostré kusy pořezat,“ vysvětlil za pořádající Metujské tygry, náchodský sportovní klub dálkového a zimního plavání, jeho předseda Petr Kocián. I když to zpočátku vypadalo, že se závody budou muset zrušit, dobře to dopadlo. Za téměř půlstoletí svého trvání ani jednou nevynechaly.

„Pomohli nám náchodští městští hasiči. Nasadili na rybník motorový člun a led rozjezdili. Jak se ale z poloviny rybníka uvolňovaly šupinky ledu, ucpávaly už tu vyčištěnou dráhu a rozhodčí zvažoval, že to odpíská. Nakonec to hasiči projeli tak, že voda byla skutečně čistá a mohlo se závodit,“ potěšilo Petra Kociána.

Mezi plavci byla například nejmladší pokořitelka kanálu La Manche Lenka Štěrbová. Tehdy jí bylo 16 let. „Úspěšná byla také Victoria Mori, reprezentantka v dálkovém plavání z Argentiny, která se zimním plaváním začala teprve před dvěma lety a sklízí samé úspěchy,“ vyzdvihl Petr Kocián. Ceny vítězům předávala Veronika Milerská, mistryně světa na otevřené vodě na 3 kilometry.

„Akce dopadla výborně, nikdo se neutopil a to je nejdůležitější,“ usmíval se předseda Metujských tygrů a pozval zájemce o zimní plavání a otužování se na tradiční silvestrovskou akci, která se uskuteční poslední den v roce u řeky Metuje vedle Obchodní akademie v Náchodě. Otužilci budou v maskách, zaplavou si a pokřtí se ti začínající.



47. ročník závodu Českého poháru v zimním plavání „Otužilci na Metuji“ a 19. ročník Memoriálu J. Řebíčka – O pohár starosty města Náchoda



Teplota vody: 1,9 °C

Teplota vzduchu: okolo 0°C

Závodníků se přihlásilo celkem 130, přijelo jich 120. O deset více než vloni. Do Náchoda zavítali plavci z ČR, Slovenska i Polska. Jedna plavkyně pocházela z Argentiny. Mezi otužilci byl také operní pěvec Richard Hahn, přemožitelé kanálu La Manche či plavci, kteří si zahráli v novém českém filmu režiséra Bohdana Slámy Bába z ledu. Film se natáčel také v Hradci Králové. Mezi závodníky byli muži i ženy ve věku od zhruba dvaceti do přibližně osmdesáti let.