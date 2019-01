Broumovsko - Výstava Play Broumovsko je unikátní už samotnou myšlenkou exponátů, se kterými si návštěvníci mohou hrát a tvořit jejich prostřednictvím. Když pak na padesát takových biostrojů na kreativitu, jak jim jejich autoři říkají, najde umístění v industriálním objektu bývalé textilní přádelny společnosti Veba v Broumově, je postaráno o další dimenzi projektu.

Hry smyslů, stínů, světel a zvuků z nejroztodivnějších nástrojů a přístrojů, to vše v bludišti z látek. To je jen ve zkratce unikátní výstavní projekt Play Broumovsko, který začal ve čtvrtek odpoledne a potrvá rok. | Foto: DENÍK/ Pavel Bednář

A další jí vtiskl labyrint z více než kilometru látek, ve kterém návštěvníci musí bloudit a exponáty podle zvuků a hry světel a stínů nacházet.

Tuto sobotu 16. srpna je na výstavě, nacházející se v textilním závodě kousek pod historickým středem města Broumova, další ze série prázdninových nočních prohlídek. Kdo ještě nestihl zavítat, má možnost. A další doprovodné akce v rámci projektu a výstavy Play Broumovsko se připravují už na příští týden.

Pomyslnou třešničkou na dortu bude příští středu 20. srpna improvizované pásmo písní a básní Bludný rybář. Přímo v prostorách výstavy se od 19 hodin představí autor několika děl na výstavě a především autor samotného uměleckého konceptu výstav Orbis Pictus, stejně jako té broumovské, Petr Nikl. V podání tohoto performera, v uměleckém světě světově uznávaného výtvarníka a hudebníka, který má zálibu v improvizaci a ve hře, půjde skutečně o jedinečný a velký zážitek. Ostatně Petr Nikl o labyrintu v broumovské textilce už dříve prohlásil: „Je vzrušující se v takovém prostoru pohybovat."

Hned následující den, ve čtvrtek 21. srpna, pak mohou všichni zájemci od 10 do 18 hodin vyrazit do horolezeckého muzea na zámku v Adršpachu na akci nazvanou Prázdninový den s Play aneb i pískovec je Play. Právě na zámku v Adršpachu jsou instalovány další objekty v rámci konceptu Play Broumovsko. Zajímavostí také je, že zámek je vůbec poprvé veřejnosti zpřístupněný od letošního května. Objekt byl téměř sedmdesát let bez života a předtím se do něj jen tak nikdo nedostal.

„Při Prázdninovém dni s Play si zde zájemci užijí legraci uvnitř i venku. Objeví krásu pískovce, který nás zde obklopuje, zahloubají se do historie. Vyzkoumat budou moci svých dvanáct smyslů. Připraveny budou také workshopy pro děti, malování na obličej nebo bublifukování," říká Markéta Hanušová, hlavní koordinátorka výstavy.

Další z akcí je naplánována na samotný konec prázdnin. 30. srpna se výstava Play Broumovsko společně s klášterem Broumov účastní celostátní akce Hradozámecká noc. „V klášteře si budou moci lidé vyzkoušet malé kalimbičky, vyrobit malý dárek a poté je kustod za svitu lucerničky dovede na výstavu, kde se bude konat poslední prázdninová noční prohlídka," uvedla Markéta Hanušová. Dodala, že v posledním srpnovém týdnu budou na výstavě ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem v Teplicích nad Metují nabízet po dobu konání festivalu workshopy pro malé i velké.

V někdejší přádelně společnosti Veba Broumov je během výstavy k vidění celkem přes padesát objektů. Broumovsko tak má možnost zhlédnout soubor děl vytvořených za osm let, kdy spolu mecenáš a podnikatel Jiří Wald a umělec Petr Nikl takovéto „hravé" výstavní projekty, které byly dosud za velkého zájmu veřejnosti k vidění především ve velkých evropských metropolích, připravují.

Výstava Play Broumovsko je netradiční také tím, že se nachází v prostorách bývalé přádelny broumovské textilky Veba. Na půdě továrny, která má plochu pět tisíc metrů čtverečních, je unikátní labyrint vytvořený z dvanácti set metrů textilních tkanin, v něm jsou ve dvou obrovských sálech objekty rozmístěny. Právě díky bludišti z látek autoři usilují o zápis výstavy do Guinessovy knihy rekordů.

Obří půda přádelny umožnila vytvořit dva oddělené, ale doplňující se a provázané prostory jeden je prosvětlený, druhý potemnělý. Jsou zde tak dvě atmosféry, v jedné převažují zvukové nástroje a prostor pro hraní si s různými částmi, ve druhé spíše vizuální efekty. Obě části však poskytují nepřeberné možnosti komunikačních her.

Play Broumovsko

• Výstava je o prázdninách otevřena denně včetně pondělí od 9 do 18 hodin, na výstavě ve dvou sálech je velká plocha s různými exponáty a s prostorem pro hru, zábavu i odpočinek. V každém sále jsou přítomni kustodi, kteří zajistí dozor a zabavení dětí.

• Noční prohlídky výstavy se konají v následujících termínech: 16. srpna, 30. srpna.

• Podrobné informace o všech akcích a programech jsou na www.playbroumovsko.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/ playbroumovsko.

• Areál Veby, ve kterém se výstava Play nachází, je asi 2 minuty chůze od autobusového a cca 5 minut od vlakového nádraží. Vchází se přes vrátnici textilních závodů a dále po žlutém chodníku až do prostoru výstavy.

• Další část výstavy je přístupná na zámku v Adršpachu.

Doprovodné akce16. srpna

Noční prohlídky výstavy Play Broumovsko, Veba Broumov

20. srpna

Bludný rybář improvizované pásmo písní a básní Petra Nikla, Veba Broumov

21. srpna

Prázdninový den s Play aneb i pískovec je Play, zámek Adršpach

30. srpna

Hradozámecká noc na výstavě Play Broumovsko a v klášteře Broumov