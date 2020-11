V jičínském pneuservisu u Javůrkovy louky budeme čekat na přezutí do 19. listopadu, zakázek tu mají stejně jako jiné roky.

„Každou půl hodinu odbavíme dvě auta,“ tvrdí šéf firmy Auto Pavlíček Kratinohy, kde přes den „ošetří“ více než šedesát automobilů. Na přezutí tu čekají řidiči přibližně týden.

Minimální hranice dezénu pneu je čtyři milimetry, podle automechaniků už ale není taková pneumatika funkční. Dalším problémem jsou podhuštěná kola.

„Od nahuštění pneumatiky závisí její sjíždění, takže to by si měli lidé pohlídat,“ radí zkušený odborník.

Hodnoty tlaku pneumatik mají automobily vyznačené na štítcích, vozy, vyrobené po roce 2014, jsou vybaveny kontrolním systémem, který tlak pneumatik hlídá.

V trutnovském pneuservisu Gumátor lidé čekají na přezutí tři až čtyři dny, o službu je enormní zájem.

„V provozovně je pouze člověk, který přijede na přezutí nebo čeká venku,“ říká k ochranným epidemickým opatřením vedoucí Jan Novák. Lidé se objednávají online, denně tu odbaví šedesát aut.

Přezuto mají dvě třetiny zákazníků. Telefony prý začnou opět drnčet s příchodem sněhu.

„Spousta lidí se odhlašovala, mají strach z koronaviru nebo jsou v karanténě. Někdo vyčkává na sníh, což je špatně. Ráno bývá na nule, letní pneumatiky jsou tvrdé a při námraze mohou řidiče zklamat,“ varuje Novák.

Rady odborníků

Než jezdit na letních, radí celoročně používat zimní. Lidé by si měli dávat pozor i na stáří pneumatiky, maximální hranice je čtyři roky.

Na otázku, zda se vyplatí pořídit si protektory, Novák míní: „Ne, ty vůbec ne. Kvalita je stále horší, pneumatiky se nedají pořádně opravovat. Stejně tak nedoporučuji celoroční pneumatiky, které v zimě nefungují.“

I on se setkává s tím, že většina řidičů „přezuje“ a tlak v pneumatikách přestává řešit do další výměny kol.

U starších vozů musí provozovatelé tlak v pneu hlídat, Novák doporučuje kontrolu minimálně jednou měsíčně.

„V pneumatikách je přirozený únik, když tlak začne klesat o dvě desetinky, tak to má velký vliv na nájezd pneumatiky. Každá desetinka ubírá v desítkách procent na životnosti gumy,“ upozorňuje odborník.

Zapomínat bychom neměli ani na rezervu. Podle Nováka je lepší ji záměrně přehustit, aby byla kdykoli připravena. Do nových aut se rezervy nedávají, což je podle Nováka špatně, je lepší si vyměnit kolo než čekat na servisní službu.

„Máme objednáno zhruba na týden práce, denně odbavíme okolo pěti aut, jinak plníme spíše servisní zakázky. Je to klasická sezóna,“ říká šéf hradeckého autoservisu Otto.

S předstihem

Koronavir provoz zařízení neohrozil. I tady se setkávají s tím, že řidič zapomínají kontrolovat tlak kol. Předpis je ale jasný a hodnoty stanoví už výrobce.

„Já už mám týden přezuto,“ hlásí pan Suchánek. Do servisu se objednal včas, a prý vše bylo zařízeno za pět minut. „Přijedu, zůstávám s rouškou v autě, pneumatiky už byly připraveny, takže jen rychlá výměna. Tak by to mělo fungovat všude,“ pochvaluje si senior.

Povinnost přezutí



Řidič má povinnost použít zimní pneumatiky, pokud se na komunikaci nachází sníh, led nebo námraza. Zimní pneumatiky musí být vždy na všech čtyřech kolech vozidla. Povinné zimní obutí v období od začátku listopadu do konce března na některých komunikacích přikazuje dopravní značka „Zimní výbava“.