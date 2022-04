"Jiřská pouť jistě patřila mezi největší společenské události, které kdy tento kraj zažil. Její obnovení nám může dát nahlédnout do hodnot a zvyků našich předchůdců a rozkrýt část příběhu, který se s našimi obcemi přímo pojil. Pokud ale staronové události nedáme současný význam, pokud nám nebude připomínat věci aktuální a důležité, bude to jen další z řady prázdných zvyků bez života. Tradici nedělá to, že jsme se tu sešli, ale to, že víme, proč jsme se tu sešli. Možná dnes vzniká nová tradice a čeká, čím ji naplníme. Je na každém, aby hledal, jaký smysl chce dnešnímu dni dát. Naši předchůdci se rozhodli tento den věnovat bilancování, přáním a vděku následovaným setkáváním, sousedskou družností, bujarou zábavou i novým seznámením. Co z toho už dnes nepotřebujeme?" zamyslel se nad znovuoživenou poutí Martin Jirka.