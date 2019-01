Police nad Metují - Expozice v muzeu papírových modelů se v letošním roce obmění, rozšíří a postupně se propojí s moderní počítačovou technikou.

Muzeum papírových modelů má za sebou dva úspěšné roky od zahájení činnosti. Pro veřejnost bylo otevřeno v květnu 2012 a ve výstavních prostorách nabízí k prohlédnutí přes tisíc dvě stě papírových modelů.

Vedení muzea usoudilo, že je čas na změnu a na základě toho se v sobotu sešli členové muzejní rady a zástupci modelářů jednotlivých témat oborů modelářství.

„Schůzka byla svolaná, protože chystáme udělat změny v expozici a vůbec začít muzeálně pracovat. Do současné doby byla vytvořená pouze výstava na dvouleté období a to se pomalu chýlí ke konci. Rádi bychom návštěvníkům nabídli změny v expozici. Nejbližší změna, která nás čeká, tak bychom rádi ve stálé expozici vyhradili místo pro krátkodobé výstavy," informovala ředitelka muzea Martina Váňová.

Představí se matador modelářství

První výstava by měla začít 31. května a bude opravdu unikátní.

„Na výstavě se představí matador papírového modelářství Richard Vyškovský. Ten jako první rozpoutal papírové vystřihovánky v časopisu ABC a stále je ještě činný a modely tvoří dál. Letos oslaví osmdesáté páté narozeniny, a my bychom mu rádi k tomuto životnímu jubileu vytvořili a věnovali výstavu. Díky jeho nápadu se tak dostalo papírové modelářství mezi širokou veřejnost, především mezi děti a mládež," představila první připravovanou akci ředitelka.

Na výstavě budou vystaveny modely zhotovené podle jeho předloh, které v průběhu let vyšly v časopisech. Vystaveny budou ale také novinky, které prozatím nebyly nikde prezentované. Především to ale bude průřez jeho tvorbou a časopisem ABC, za kterým stojí hlavně jeho osobnost.

Celá expozice dozná změn

„Plánujeme také postupnou pomalou obměnu a směřujeme k jakémusi doplnění a rozšíření expozice, ve které je v současné době přes tisíc dvě stě modelů. Tento počet zachováme a popřípadě ho ještě rozšíříme. Chceme také systematicky dokomponovat prostory. Rádi bychom instalovali také počítače, které by byly s programem, kde by si návštěvník mohl projít celým procesem výroby papírové vystřihovánky. Ne jenom si ji vystřihnout a slepit, ale aby také nahlédl do zákulisí, jak taková papírová vystřihovánka vzniká. Tak, aby si mohl každý sám vytvořit, vytisknout a následně vystřihnout a slepit svůj vlastní model," řekla Váňová a ještě dodala: „Dále bychom chtěli zavést doprovodné informace, například fotorámečky, videa nebo prezentace. V plánu je změnit i osvětlení exponátů a těmito technickými doplňky přispět k většímu zážitku z prohlídky. Idea muzea míří k tomu, aby návštěvník mohl v muzeu strávit i několika hodinovou návštěvu, a aby objevoval stále něco nového."

V muzeu by rádi pracovali také s asociacemi návštěvníků a hlavně s jejich emocemi, protože papírové modely vzbuzují v každém spoustu zážitků. Když někdo navštíví nějaký hrad, nebo má například citový vztah k rodinnému autu, tak aby své emoce umocňoval do modelů.

„Obměnou výstav a expozice přispějeme k tomu, abychom návštěvníka lákali k opakované návštěvě a aby tady pokaždé nacházel novou zábavu a nové exponáty," uvedla ředitelka.

V Polici je přes dvacet modelářů

Celorepublikové Centrum papírového modelářství má přes dvě stě padesát stálých členů a řadu dalších lidí, kteří se kolem toho pohybují. Zdejší muzeum s republikovým centrem úzce spolupracuje. V radě Polického muzea je sedm členů a má okolo dalších dvaceti stálých členů, kteří s muzeem intenzivně spolupracují. Intenzivně spolupracují i s modeláři z Polska a pochvalují si jejich šikovnost, která někdy předčí i zdejší modeláře.

V Polici je expozice modelů rozdělena do osmi jednotlivých témat.

„Jedním z hlavních témat, které rada probírala, je zaobírat se rozvojem papírového modelářství a popularizovat ho především mezi mládeží, protože to je neskutečně zajímavý obor, který rozvíjí tvořivé myšlení. To se snažíme pořádáním různých kroužků a aktivit, aby si hlavně děti získaly k papírovým modelům nějaký vztah. Většina workshopů je mířena na rodinné aktivity, a tak se do toho zapojují i dospělí. Stává se, že přijdou i samotní dospělí a je vidět jak se zájmem pracují," doplnila Martina Váňová.

V muzejní radě pracují zapálení modeláři, kteří se v dospělosti vrátili do klukovských let a po večerech si lepí papírové modely.

„Začínal jsem s modelařinou zhruba v roce 1971. První můj model byl z časopisu ABC a vyráběl jsem ho společně s otcem. Byl to obrněný transportér OT 64. Postupem času jsem už pokračoval sám, něco z časopisů, ale také z různých vystřihovánek, to byly většinou hrady a zámky. Věnoval jsem se tomu dost intenzivně, než jsem šel na vojnu, v té době nastal útlum. Po vojně už toho času moc nebylo, a tak jsem vyráběl jen sem tam něco. Dnes moc času také nemám, ale rád si občas něco vyrobím a hlavně se snažím pomoci v muzeu, aby to fungovalo a bylo návštěvníkům co ukázat. Když muzeum začínalo, tak mě to nadchlo, protože nic takového tady nikde nebylo. Plastových modelů je všude spousta, ale papírové ne. Dnes to beru, že muzeum je potřeba a je to super věc, proto jsem ani moc neváhal a když jsem byl požádán, tak jsem vstoupil i do muzejní rady," svěřil se dnes už dvaapadesátiletý Petr Frič z Náchoda.

V radě nepracují ale jen místní. Když je člověk zapálený modelář, tak vzdálenost nehraje roli.

Do Police to má přes sto kilometrů

„Modelařině se věnuji zhruba od šesti let. Když jsem byl malý, tak to byly převážně plastikové modely a samozřejmě modely z časopisu ABC. Tak okolo dvacátého roku byla nějaká pauza, ale postupně se to zase vrátilo a začal jsem s papírovou modelařinou. V době internetu se papírový modeláři spojují. Zaregistroval jsem se na fóru asi v roce 2005 a od té doby to stále narůstalo. Navštěvoval jsem výstavy a začínal domů vozit také poháry, medaile a také jsem získal první informace o polickém muzeu. Modelařina je taková večerní uklidňovačka po náročném dnu. Je to asi tak, že manželka má ordinaci a já si lepím papírové modely. Modelářů je hodně, ale většinou to je kutilství. Pokud chceme něco prezentovat, tak tomu musíme věnovat ještě nějaký čas navíc. Pocházím z České Třebové, ale nyní bydlím na Mělnicku. Do Police jsem se dostal na pozvání a jelikož tady plánovali ukázku polského pobřeží a já se tomu věnuji, tak vlastně vznikla spolupráce a nyní ještě práce v radě," řekl o své zálibě pětatřicetiletý Josef Mašek.