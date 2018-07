Po kolejích to do Jaroměře přes tři týdny nepojede.

Jaroměřsko – Léto a prázdniny jsou nejen časem dovolených a cestování, ale také obdobím, kdy se pracuje na opravách a modernizacích železničních tratí. S nimi souvisí poměrně značné množství omezení.

Cestující, kteří se rozhodnou vyrazit do svého cíle po kolejích, jež vedou přes Jaroměř, se musí smířit s komplikacemi v podobě několik výluk.

Jaroměřské nádraží je významnou železniční křižovatkou odkud jezdí vlaky ve směru na Hradec Králové a Pardubice, Trutnov nebo Liberec. A právě na všechny tyto strany budou muset cestující po následující více než tři týdny počítat s náhradní autobusovou dopravou. „Je to sice nepříjemnost, jako každá jiná v souvislosti s výlukou, ale zatím žádné negativní ohlasy nemám,“ říká jaroměřský starosta Jiří Klepsa. „Nechci v říci, že jsme na podobné věci v Jaroměři zvyklí, ale věřím tomu, že drtivá většina lidí chápe tu rozsáhlou rekonstrukci jako nezbytnost. Zaplať pánbůh, že se to udělá v průběhu prázdnin a že to neovlivní období školního roku,“ říká starosta, i když si je vědom toho, že kvůli probíhajícím archeologickým pracím se bude pokračovat i v příštím roce.

Náklady na komplexní modernizaci železniční stanice klesly z původně odhadovaných více než 800 milionů na vysoutěžených 511,6 milionů korun.

Další výluku kvůli vykopávkám vzdali

Dodavatelům ale dělají škrty přes časový harmonogram archeologické nálezy z doby bronzové a raného středověku. Ty se „zasloužily“ o to, že další průzkum modernizace stanice opozdí. Byla dokonce zrušena i měsíční výluka, která měla hned od 11. srpna do 10. září navázat na tu právě probíhající. „Za komplikace způsobené výlukovou činností a změnu termínu se omlouváme,“ říká systémový specialista Českých drah Tomáš Fiala.

Přejezd na Josefov se uzavírat nebude

Změny v harmonogramu prací se promítly i do plánovaného uzavírání všech tří jaroměřských železničních přejezdů. Tomu totiž unikne tzv. josefovský přejezd, kterým vedou hned dvě odbočky – na Liberec a Trutnov – a pravidelně brzdí dopravu.

„Musím přiznat, že tato změna je pro město velmi praktická. Přejezd ve směru z Jaroměře do Josefova je nesmírně klíčovým místem pro období Brutalu,“ připomněl starosta blížící se metalový festival Brutal Assault, který navštěvuje kolem 20 tisíc lidí. „Ochromení dopravy do Josefova a zpět do Jaroměře by mělo nedozírné následky,“ neumí si Klepsa dost dobře představit, jak by to v době festivalu fungovalo, když by byl přejezd uzavřen.