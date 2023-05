„Zadávací podmínky budeme teprve tvořit a budou se týkat i rozsahu zázemí, které tam vznikne. Objekt, který tam vznikne, může stát 4 miliony, ale třeba také 10. Platí to i o celkové částce, která může být 40 milionů, ale třeba i 60 milionů korun. Chceme udělat kompromis, aby to bylo důstojné a hezké, ale nepotřebujeme tam stavět vzdušné zámky,“ doplnil starosta.

Na rozdíl od nákladného klasického koupaliště zastánci projektu představili záměr vybudovat biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin, a která by neměla být tak drahá jako klasická stavba. V areálu by měl vyrůst také objekt se zázemím. Vyčíslení nákladů bude podle Slavíka na pořadu dne teprve na základě konceptu, který radnice připraví s dodavatelem projektové dokumentace.

Kritici projektu poukazují právě na otázku financování, ale třeba také na nevyřešenou povodňovou situaci území. Opoziční uskupení Východočeši Nové Město nad Metují považují za zásadní nedostatek záměru absenci architektonické soutěže a více návrhů na změny v údolí Metuje. Jeho členům vadí, že nebyl přizván urbanista kvůli vhodnosti umístění koupaliště ve městě či dopravní specialisté řešící dopravní obslužnost a parkování. Chybí jim také reálné odhady provozních nákladů nebo vyhodnocení předpokládané investice a její ekonomická analýza.

Novoměstský bazén připomíná džungli. Na jeho opravu město nemá

„Jsme přesvědčení, že prostor bývalého koupaliště nesplňuje potřeby a požadavky dnešní doby týkající se například dopravy, parkování či standardu koupání. Jakákoli současná investice do další projektové činnosti či dokonce do realizace je nepodložená, neodpovídá pravidlům dobrého hospodáře a zejména je výrazně limitující a méně užitečná než další investice v jiných částech města,“ shrnula nedávno postoj Východočechů Jana Balcarová.

Výhrady mají i někteří členové vládnoucí koalice. Uskupení Za Nové Město mělo ve volebním programu projektování protipovodňových zábran a hledání možností získání dotace na samotné letní koupaliště. Jeho zastupitel Jan Čopík má k projektu rovněž připomínky, ovšem nakonec se připojil k podpoře pokračování projektu.

„Hlasoval jsem pro, ale není to bezpodmínečný souhlas. Uvědomuji si, že s tím územím je třeba něco dělat, nicméně budu chtít vědět, jak to bude vypadat a co to bude obnášet. Máme před sebou mnoho investic a priorit. Pokud se naprojektuje něco rozumného za slušné peníze, případně se získá nějaká dotace, jsem připraven to podpořit,“ vysvětlil svůj postoj Jan Čopík.

Podle starosty Slavíka se již pochybnosti související s protipovodňovými opatřeními podařilo vyřešit. Před zasedáním zastupitelstva radnice od odborné firmy obdrželi výsledky posuzování týkající se protipovodňových opatření. „Výsledky jsou pro nás velice pozitivní. Ukázalo se, že by s tím neměl být problém, což možná některé nerozhodnuté zastupitele přesvědčilo a hlasovali pro,“ uvedl Slavík, podle kterého by se koupaliště mohlo začít stavět za dva roky. Ještě letos nebo začátkem příštího roku chce radnice připravit dokumentaci pro stavební povolení a následně zahájit přípravné práce.

Vymaní se novoměstské koupaliště ze sevření zelené džungle?

„Uvidíme, jak to bude s financováním, ale jako reálný termín zahájení výstavby vidím rok 2025,“ odhadl Slavík.

Okolí bazénu zarůstá od roku 1998, kdy odešel poslední nájemce. V roce 2011 měla radnice projekt i stavební povolení na nové koupaliště za 80 až 100 milionů korun, avšak město nezískalo dotaci a záměr zhatily i vysoké provozní náklady. Ještě v roce 2017 se hovořilo o říčních lázních nebo vybudování několika koupacích míst u Metuje.

O rok později se zastupitelé k myšlence vrátili, petici za obnovení koupaliště tehdy podepsalo více než dva tisíce obyvatel. Vznikla pracovní skupina koupaliště, která se chopila přípravy. V roce 2020 však zastupitelé projekt zastavili, když odmítli investovat 300 tisíc korun do projektu protipovodňového valu. Před loňskými komunálními volbami se v anketě Deníku vyslovilo pro obnovu koupaliště a vzniku Letního areálu Metuje 69 procent respondentů.