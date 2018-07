Po stopách Babičky Boženy Němcové. Poznejte Staré bělidlo i Viktorčin splav

Náchodsko - Nejslavnější česká kniha se odehrává v místech, kde vyrůstala nejdůležitější česká spisovatelka. Vyrazit do východních Čech po jejích stopách patří k národním povinnostem.

Babička, kterou máme na mysli, patřila Barunce Panklové, zná ji ale každý, kdo absolvoval školní docházku a nezanedbával povinnou četbu. Do jednoho z nejslavnějších děl české literatury 19. století se přenesete snadno, stačí si zajet do Ratibořic.

Městská část České Skalice patří k nejvyhledávanějším turistickým místům ve východních Čechách. Právě tady prožila část svého života nejvýznamnější česká spisovatelka Božena Němcová. A právě tady se ocitnete v místech zidealizovaného světa jejího dětství, které strávila ve společnosti své moudré babičky, a spatříte všechna místa známá z knihy.



Ratibořice se jmenuje zámek severně od České Skalice, babičce Boženy Němcové je ale zasvěcen celý kraj, konkrétně údolí řeky Úpa, známé jako Babiččino údolí. Projít si ho můžete po Cestě Boženy Němcové.

Procházka knihou

Cílem cestovatelů vydávajících se po stopách spisovatelky je hlavní dějiště knihy Babička Staré bělidlo. Na výlet však můžete vyjít již z České Skalice, kde začíná národní přírodní památka Babiččino údolí. Právě v tomto městě chodila malá Barunka Panklová v letech 1824 až 1833 do školy.

Areál Barunčiny školy, která je součástí Muzea Boženy Němcové, můžete navštívit i dnes. V bývalém učitelově bytě spatříte školní třídu 19. století a dozvíte se něco o životě ve venkovské škole, jak ho popsala Němcová v povídce Pan učitel. V ulici Maloskalická se pak nachází areál Muzea Boženy Němcové. Ten se skládá z několika budov bývalého hostince, zbytků středověké Maloskalické tvrze a kláštera voršilek.

V bývalém Steidlerově hostinci najdete hlavní expozici věnovanou životu a dílu B. Němcové. Její součástí je i historický Jiřinkový sál, v němž měla spisovatelka svatební hostinu a zúčastnila se tu vyhlášených místních slavností jiřinek. Před hostincem spatříte i Jiřinkový park, který zdobí socha Boženy Němcové.

Babička podle Oty Gutfreunda

Dalším zastavením na Cestě Boženy Němcové je zámek Ratibořice, kde žila vévodkyně Kateřina Zaháňská, známá jako „paní kněžna“ z Babičky. Původně barokní sídlo z roku 1708 nechala kněžna přestavět v empírovém stylu. Zámek obklopuje anglický park s loveckým pavilonem, bažantnicí, exotickým skleníkem a zahradním domem.

Pokud půjdete dál na sever, narazíte na slavné sousoší babičky s vnoučaty od sochaře Oty Gutfreunda. Pochází z roku 1922. Vystihuje scénu z knihy, kdy se děti dívají na hvězdy a babička jim říká, že každý člověk má svou hvězdu.



Kousek od pomníku je Rudrův mlýn, rovněž známý z románu, neboť tu žila Mančinka, starší Barunčina kamarádka. U mlýna stojí vodní mandl, významná technická památka 19. století. Mlýn i mandl je možné si prohlédnout. Na druhé straně řeky spatříte dnes již nefunkční Panský hostinec, v němž obsluhovala Kristla z Babičky.

Konečně Staré bělidlo

Poté na vás již konečně čeká Staré bělidlo. Dřevěná roubená chaloupka z 18. století s šindelovou střechou, v níž podle knihy žila babička Marie Magdaléna Novotná s celou rodinou i psy Sultánem a Tyrlem.

Božena Němcová tu však v dětství nepobývala. Panklovi bydleli ve skutečnosti blíž k zámku, původní panské bělidlo ale nechala kněžna Zaháňská zbourat při výstavbě skleníku.



V domě ale spisovatelka později strávila léto se svými dětmi. Chalupa je vybavena dobovým nábytkem a zařízena předměty ze sbírek Muzea Boženy Němcové, aby to tu vypadalo jako v knize. Dům stojí poblíž Viktorčina splavu, u něhož zpívala nešťastná bláznivá Viktorka.

Červená turistická trasa Boženy Němcové je páteřní trasou Východočeského kraje. Je dlouhá téměř 50 km a začíná již u Dvora Králového nad Labem v obci Kohoutov. Po ní se dostanete do České Skalice a dále až do Havlovic (jakési brány do Babiččina údolí), kde se nakrátko mění na modrou, u zříceniny hradu Vízmburk ale opět přechází na červenou. Poté vás zavede do Červeného Kostelce a končí v Náchodě, kde na ni navazuje Jiráskova cesta.

Více informací o Babiččině údolí najdete na stránkách www.ratiborice-babiccinoudoli.cz. Podrobnosti o zámku jsou na www.zamek-ratiborice.cz. O muzeu Boženy Němcové zjistíte info na www.muzeumbn.cz.