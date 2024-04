Ve vitrínách je ale zemědělství představeno v širším pohledu. „Zemědělství společně s barokní architekturou nejvíce formovalo a krajinu, v níž žijeme. K vidění zde je třeba i dioráma ,Příchod prvních zemědělců´ nebo série modelů českých a moravských statků. To vše doplňuje několik unikátních diorámat, které vyšly tiskem ve Francii v 60. letech. Prostorové obrázků zachycují například idylickou scénu lisování a sklizně hroznů, sklizeň obilí nebo jablek či městské trhy," doplňuje ředitel muzea s tím, že mezi vystavenými exponáty jsou i ty nejstarší české a světové vystřihovánky zemědělských strojů či obrázků z Ruska, Německa nebo Argentiny.

Zdroj: Jiří Řezník

Když se vloni na podzim začala výstava připravovat, tak si Pavel Frydrych uvědomil, že pro mnohé je „symbolem" zemědělství legendární komedie Vesničko má středisková, a že by byla by škoda, kdyby na výstavě chyběla. „Oslovil jsem proto jednoho z konstruktérů papírových modelů Roberta Navrátila, zda by nám nevytvořil bránu do JZD Mír Neveklov. Ten se této výzvy ujal a doplnil ji o postavičky Otíka a pana Pávka," zmínil Pavel Frydrych na inspiraci filmem.

Pro Roberta Navrátila nebyl zadaný úkol žádnou těžkou výzvou. „Vzniklo to jako kterýkoliv jiný model. Našel jsem si k tomu fotografii, což nebyl žádný problém, protože stačilo do vyhledávače napsat JéZetDé. Samozřejmě ten model je trochu zjednodušený, protože v příslušném měřítku by se nedalo úplně reálně ztvárnit," říká Robert Navrátil, kterému vytvoření grafické podoby modelu v příslušném programu trvalo zhruba dvě hodiny. „Vzhledem k tomu, že už moc nestavím a moc na to nevidím, tak slepení mi zabralo skoro dva dny," dodal modelář ke svému dílu.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky expozice Muzea papírových modelů a potrvá do 9. června 2024.