Poběží se z Hronova do Náchoda. Řidiči, pozor!

Náchodsko - V sobotu 20. října odstartuje už 61. ročník silničního běhu Hronov - Náchod. Běžci vyrazí v 11 hodin z Husova náměstí v Hronově, cílová rovinka pak na závodníky čeká na Denisově nábřeží v Náchodě.

ilustrační fotoFoto: Jiří Mach

Trať dlouhá 10 km každoročně přiláká velký počet hobby běžců, ale i přední zahraniční a české vytrvalostní běžce. „Přijďte podpořit závodníky posledního závodu seriálu Primátor CUP v jejich cestě za vítězstvím a zažít neopakovatelnou atmosféru soutěžního klání na trati,“ zvou pořadatelé.

Stejně jako každý rok jsou se závodem spojená i dopravní omezení. Pří průběhu běžců se uzavřou silnice pro veškerou dopravu, nebude se smět ani na cyklostezku. Doprovod zajistí vozidla policie a pořadatelů. Ti budou stát v reflexních vestách i na všech hlavních křižovatkách, na vybraných místech pomohou policisté. Dojde také k uzavření parkoviště u plaveckého bazénu, odkud se budou vozit závodníci do Hronova. Od rána do zhruba 11 hodin tam auto nezaparkujete. To nebude možné ani na Denisově nábřeží, a to od 7 do 13 hodin.