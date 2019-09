/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek večer byla zahájena letní fiesta horkovzdušných balónů kolem Rozkoše. Dvacet pět balónů mělo odstartovat z louky mezi zámkem a mlýnem v Ratibořicích, ale počasí bylo proti.

Pořadatelé sledovali vývoj počasí na radaru a ten hlásil nějakou bouři, která se blížila od Prahy. Nakonec sice spadlo jen pár kapek, ale to už byl start odvolán. V místě startu čekaly stovky, možná tisíce diváků. V blízkém okolí byla naprosto plná parkoviště. Organizátoři alespoň nafoukli tři balóny, ty se ale do nebes nevznesly. I tak to byla velmi atraktivní podívaná. „Přišlo se podívat velké množství lidí, o to víc mě to mrzí, že to nedopadlo,“ uvedla starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová.