Počasí v Česku je o 40 dní napřed. Odpovídá začátku prázdnin

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ SESTRA na vybraná oddělení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20500 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: . Pracoviště: Oblastní nemocnice náchod a.s., Purkyňova, č.p. 446, 547 01 Náchod 1. Informace: Jana Hotmarová, +420 702 017 645,+420 491 601 394.

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách VEDOUCÍ STAVEBNIN. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., Vedoucí stavebnin STAMONT - odpovídá za zajištění kvalitního a efektivního řízení stavebnin při dosažení stanoveného obratu a vysoké zákaznické spokojenosti v daném regionu., Hrubá měsíční mzda od 25.000,- Kč + pohyblivá složka 0-35% do 35.000,- Kč + pohyblivá složka 0-35%., , Hlavní činnost: merchandising dle stanovené obchodní strategie; pravidelná kontrola prodejních cen a prodejní marže; organizace práce na svěřených stavebninách - plánování obsazení / dovolených, kontrola docházky, včasné zpracování podkladů pro mzdy apod.; kontrola dodržování interních pravidel; pravidelné vyhodnocování a řízení reklamací s dodavateli / zákazníky; jednání s dodavateli zboží a služeb; optimalizace skladového hospodářství - kontrola skladových zásob a jejich optimalizace dle domluvených pravidel (délka obratu), včasné objednávky, měsíční revize skladu, optimalizace paletového hospodářství., , Požadavky na kvalifikaci: SŠ vzdělání ideálně technického směru; praxe v oboru 3-5 let; orientace na zákazníky a výsledek; zkušenosti s vedením týmu; velmi dobré komunikační dovednosti; silné organizační schopnosti; zvládnutí práce pod stresem; vysoký stupeň rozhodovacích schopností., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: adamova@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Andrea Adamová, .

Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) UČITEL/-KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26020 kč, mzda max. 33930 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITEL/-KA - specializace "Učitel prvního stupně". Pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2019. , Vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých, zákonů, ve znění pozdějších předpisů., Platové zařazení: 12. platová třída (plat od 26.020,- Kč do 33.930,- Kč - dle výše praxe)., Kontakt - Mgr. Lokvencová Radka; tel.: 491 428 345 (od 07:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: zstgmnachod@zstgmnachod.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese Náchod, Bartoňova 1005.. Pracoviště: Základní škola t. g. masaryka náchod, bartoňova 1005, Bartoňova, č.p. 1005, 547 01 Náchod 1. Informace: Radka Lokvencová, +420 491 428 345(od07:00hod.do15:00hod.).