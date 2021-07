Ani hradeckému regionu se v posledních dnech nevyhýbá pomalý nárůst počtu covid pozitivních případů, který pravděpodobně souvisí s rozšířením nakažlivější mutace delta. Za poslední týden přibylo v Královéhradeckém kraji celkem 33 nově nakažených lidí.

Aktuálně už neplatí, že hradecký kraj patří mezi regiony, kde se onemocnění covid-19 šíří nejméně. Menší týdenní přírůstky v přepočtu na 100 tisíc obyvatel aktuálně hlásí hned šest krajů. Nejvíce se covid šíří v Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji.

I přes pomalý nárůst počtu pozitivních nedochází k opětovnému zaplňovaní nemocnic. „Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FNHK) aktuálně leží s covidem jen jeden pacient,“ řekl Deníku lékařský náměstek FNHK Zdeněk Tušl. Ostatní nemocnice v kraji pak dokonce hlásí nulu. Díky očkování se covid výrazněji nešíří mezi starší ohroženější věkovou skupinou. V Královéhradeckém kraji je oběma dávkami, které podle vakcinologů bezpečně chrání i před mutací delta, naočkováno přes 65 procent lidí ve věku nad 50 let.

Počet obětí už pět týdnů nestoupá

Ještě lepší zprávu nabízí pohled do statistik úmrtí na covid-19. Zdravotníci v Královéhradeckém kraji už více než pět týdnů neevidují žádnou oběť zákeřné nemoci, která si přitom v dřívějších měsících vyžádala skoro dva tisíce životů. Naposledy zemřel na Královéhradecku člověk v souvislosti s covidem 4. června.

Během léta roste zájem od PCR testy

V souvislosti s ukončení povinného testování ve firmách a školách klesá zájem o antigenní testy. I kvůli letnímu cestování do zahraničí naopak výrazně stoupá zájem o PCR testy. „Zájem o PCR testy se zvýšil několikanásobně. Například v pátek 9. července bylo v našich laboratořích vyšetřeno 871 PCR testů. O měsíc dříve, 9. června to bylo 255 PCR testů,“ potvrzuje mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová. Výraznější využívání citlivějších PCR testů tak teoreticky mohlo k nárůstu případů přispět.

Mladí nemají o očkování velký zájem

S tím, jak stoupá počet proočkovaných v rizikovějších skupinách, podle Chytilové zájem o očkování klesá. Ve věkové kategorii od 18 do 29 let se tři pětiny obyvatel Královéhradeckého kraje doposud k očkování ani nezaregistrovaly. Nemocnice se také stále častěji setkávají s případy, kdy lidé nedorazí na naplánovaný termín druhé dávky. Například kvůli dovolené. „Je to zejména prázdninový trend, že lidé často na očkování nedorazí, nebo přijdou v jiný termín, dodává Chytilová. Očkovací centra v hradeckém kraji v posledních dnech evidují zájem o zkrácení lhůty mezi podáním první a druhé dávky. „Pokud je to možné, odůvodňěné a je to v technických možnostech daného očkovacího centra, snaží se většinou vyjít lidem vstříc,“ říká mluvčí zdravotnického holdingu.