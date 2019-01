JAROMĚŘ - V útulnou podkrovní počítačovou učebnu přímo pod střechou se od podzimu loňského roku do března roku letošního „přerodil“ bývalý půdní prostor malé budovy ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři (na horním snímku). Po nedávné kolaudaci, ke které došlo 28. března, byly nová vyučovací místnost slavnostně otevřena v úterý 17.4. odpoledne.

Nová učebna. | Foto: DENÍIK/Jiří Řezník Špreňar

Poté, co jaroměřský starosta Jiří Klepsa přestřihl symbolickou pásku pustila ho dvojice mladých kouzelníků, Čárytužky a Pokustón, spolu s dalšími pozvanými hosty přes katr až do podkroví „Malé Boženky“, kde je přivítaly příjemným kulturním vystoupením malí i odrostlejší školáci. Jejich vystoupení končilo pod taktovkou usměvavé zástupkyně ředitele Taťány Slezákové sborovým zpěvem školní hymny před intreaktivní tabulí (na snímku vpravo). Na závěr byli příchozí hosté obdarováni dětmi drobnými dárky z keramického kroužku



Téměř milión korun stála rekonstrukce místnosti a její vybavení, z čehož jen stavební úpravy přišly na 520 tisíc korun. Skoro 70 tisíc stál nábytek a přes 220 tisíc nové monitory, dataprojektor a notebook. Ředitel školy Josef Hovorka nezapomněl poděkovat sponzorům, kteří do učebny dodaly starší, ale vyhovující počítače.



Největší pozornosti se ale zaslouženě těšila interaktivní tabule na jejíž koupi přispěla 90 tisíc korunami Rada rodičů, kterou zde zastupoval Vladimír Oliva. „Je to prostředek výuky 21. století. Ideální by bylo mít je ve všech třídách, ale zatím to je spíše sen,“ zůstávájí nohama na zemi jaroměřští pedagogové.

Nejprve se na interaktivní tabuli rozběhla prezentace učitele Romana Kopeckého, během níž mohli hosté, žáci i kantoři krátkém průřezu historií porovnat černobílou minulost ZŠ Boženy Němcové z roku 1942 s barevnou realitou současnosti. Zajímavá byla i následná prezentace sedmáků Radka Holuba a Tomáše Cejnara o tom, co je na škole fajn a naopak co chybí. Poté už se k tabuli postavila vedoucí počítačové učebny Renata Šponerová a spolu se čtveřicí žaček předvedly, jaké možnosti toto důmyslné zařízení nabízí. „To je úžasný,“ nešetřil údivem jaroměřský starosta, když viděl jak žákyně prstem, který nahrazuje počítačovou myš, jezdí přímo po ploše a přemísťováním slabik doplňují správné znění vět nebo luští hudební pexeso. Tabule má ale další obrovské možnosti využití, které zlepší a zatraktivní možnosti vyuky pro žáky prvního stupně.