Poctivých obchodníků bylo v Jaroměři málo

Hradec Králové/ Jaroměř - Mimořádná kontrola obchodů, restaurací a dalších provozoven v Jaroměři nedopadla příliš dobře: 60 procent kontrolovaných porušilo zákon.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stulír Drahomír

„Šlo především o porušení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o technických požadavcích na výrobky,“ uvedla Česká obchodní inspekce (ČOI). Inspektoři navštívili celkem 22 provozoven, při pochybení přistihli třináct z nich.

„Podíl přestupků neklesá, ale spíše roste,“ konstatoval ředitel ČOI Královéhradeckého a Pardubického kraje František Švihlík.

Mimořádná kontrolní akce měla prověřit dodržování předpisů ve službách, obchodech a provozovnách veřejného stravování v Jaroměři. Součástí kontrol byl i odběr devíti vzorků pohonných hmot na pěti čerpacích stanicích.

„Nejčastěji prodejci neinformovali zákazníky o konečné platné ceně před jednáním o koupi, neseznámili je s měrnými cenami u balených potravin, nebo nesprávně účtovali,“ shrnuli inspektoři. Kontroly odhalily také prodej padělaných výrobků se značkami Chanel a Burberry Limited. Pokud by to byly originální výrobky, dosáhla by jejich celková cena 53 tisíc korun.

Česká obchodní inspekce při kontrolách v Jaroměři uložila na místě jedenáct pokut v celkové hodnotě 21 500 korun a se dvěma kontrolovanými zahájí správní řízení.

Padělky a špatné váhy

Inspektoři navíc zadrželi sedm padělaných výrobků a na dalších 19 výrobků v hodnotě 7849 korun vydali zákaz prodeje.

V jedné provozovně navíc odhalili čtyři váhy, kterým chybělo úřední ověření. Dokud to majitel nenapraví, nesmí je používat.

Jen třetina nešidila

Mimořádné kontroly zaměřené na obchody, služby a restaurace v jednom městě provádí východočeská ČOI často. Ještě hůře než v Jaroměři dopadly na začátku roku kontroly v Chrudimi. Z 24 prověřovaných provozoven jich kvůli porušení předpisů neprošlo šestnáct, tedy 70 procent.

Inspektoři hříšníkům na místě uložili 12 pokut v celkové hodnotě 18 500 korun a se čtyřmi kontrolovanými bylo zahájeno správní řízení.

Na obchodní síť a služby se inspekce na jaře zaměřila i v Ústí nad Orlicí, kde zkontrolovala 18 provozoven a při porušení předpisů přistihla deset z nich. Také zde obchodníci mimo jiné prodávali padělky.

Naopak v Hořicích a Lázních Bělohrad prošla kontrolami bez postihů a sankcí více než polovina prověřovaných.

Mladí a alkohol

Jedním z velkých problémů, na který se ČOI chce soustředit, je prodej alkoholu mladistvým. „Z toho, co se v tomto směru v obchodech děje, kolikrát až přechází zrak,“ řekl ředitel ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj František Švihlík. I když se podle něj pokladním v supermarketech při markování objeví varování, že jde o alkohol, a měly by ověřit, že kupující už je plnoletý, mnoho z nich na to nedbá.