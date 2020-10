Mnozí z nich jsou právě studenti středních škol. Přesto podle mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veroniky Krejčí momentálně nejsou důvody ke stejnému kroku, k jakému se odhodlali v okrese Liberec, kde od včerejšího dne přešly střední školy na distanční výuku.

"Na Náchodsku v tomto týdnu přibylo zhruba stejné množství případů jako v týdnu minulém. Narůstá množství případů, kdy nelze určit zdroj nákazy, nicméně to ještě nepřekračuje hodnoty komunitního přenosu. Nové případy v tomto týdnu mají spíše plošný charakter a nejsou soustřeďovány ve školách,“ říká Veronika Krejčí, a dodává, že „semafor“ se opět bude aktualizovat již zítra, takže může dojít ke změně.

Přestože Náchodsko patří z pohledu počtu nakažených na sto tisíc obyvatel k nejvíce zasaženým okresům, v rámci Královéhradeckého kraje paradoxně zapadlo do zdánlivě bezpečné zelené barvy semaforu. Ředitel Střední průmyslové školy Otty Wichterleho Josef Matyáš se pozastavuje nad tím, jak lze do krajského semaforu zprůměrovat dva sousední okresy Náchodsko a Rychnovsko, které stojí na opačných pólech nákazy.

„Každý kantor je rád, když má žáky před sebou, protože přímá výuka je bez debaty efektivnější. Ve chvíli, kdy se překlopíte do distanční výuky, tak to již je cesta kompromisů a redukce, efektivita klesá. Ale v situaci, kdy se na Náchodsku eviduje poměrně velké množství nosičů virové nákazy, by se školy měly na čas zavřít,“ říká ředitel školy, kam dojíždějí studenti z celého okresu.

„Výuka v našem regionu, který na tom opravdu není dobře, je za současných podmínek složitá. V současnosti máme dvě třídy v karanténě a blížíme se stavu, kdy nebude koho dávat ani na suplování. Proto bych jako velmi rozumné viděl na čtrnáct dní, tři týdny školy v našem regionu pro teoretickou výuku uzavřít, aby studenti zůstali doma, vyléčili se z nákazy a pak jsme se mohli vrátit do školy,“ je přesvědčen, že toto opatření by výrazně snížilo procento nakažených. „Může se stát, že za chvíli nebude stíhat na Náchodsku ani zdravotnictví, ale v průměru pro celý kraj to bude v pořádku,“ vrtí nesouhlasně hlavou.

To, jestli střední školy na Náchodsku opět čeká distanční výuka, se může rozhodnout možná už dnes. „Ve čtvrtek máme videokonferenci s ředitelem Krajské hygienické stanice hned poté, co budou mít konferenci krajští hygienici s ministerstvem zdravotnictví. Po jednání s centrálními orgány vyhodnotíme situaci a přijmeme případná opatření,“ připouští hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.