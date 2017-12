Pod Rýchorskou boudou se ztratil turista, našli ho díky termokameře.

Horní Maršov - Ztraceného muže, který se vydal v noci pěšky z Horního Maršova na Rýchorskou boudu, našli dobrovolní hasiči z Horného Maršova s policisty díky čerstvým stopám ve sněhu a termokameře.

Mladý muž může mluvit o velkém štěstí. Při cestě totiž špatně odbočil a nemohl najít správný směr. Na tísňovou linku volal s tím, že je v lese a neví, kam dál. Poté hovor vypadl. O pomoc volal kolem jedné hodiny ráno.



"Místo události se už nacházelo mimo působnost horské služby, proto vyslal operační důstojník na místo jednotku sboru dobrovolných hasičů z Horního Maršova. Ti do několika málo minut vyrazili s opásovanou čtyřkolkou i termokamerou ztracenému člověku na pomoc. Dále byli na místo povoláni také profesionální hasiči z Trutnova a zasahovali zde i policisté," informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.



V tu chvíli byl hledajícím hasičům a policistům největším pomocníkem čerstvě napadaný sníh, protože narazili na stopy hledaného muže a šli po nich. Jakmile stopy uhýbaly z cesty do lesa, použili hasiči k dohledání osoby termokameru. "Muže našli těsně pod Rýchorskou boudou podchlazeného, ale bez dalších zranění. Jednotka naložila muže na čtyřkolku a odvezla ho na zbrojnici do Horního Maršova. Tam si jej převzali do péče záchranáři," dodala Götzová.



Akce skončila po více než dvou hodinách a proběhla ve spolupráci dobrovolných hasičů z Horního Maršova, profesionálních hasičů z Trutnova a Policie ČR z Pece pod Sněžkou.