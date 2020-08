Stavební úřad v Náchodě předevčírem při kolaudační obchůzce účastníků řízení požadoval požární posouzení schodiště. Bez tohoto dokumentu odmítl tento přístavek zkolaudovat.

Když ve čtvrtek ráno obcházeli úředníci stavbu, tak měli v ruce žádost na kolaudaci stavebních prací, které v areálu nemocnice poslední dva roky probíhaly. Zádrhel s chybějícím požárním posouzením ke schodišti, jež bylo postaveno na venkovní zdi starého pavilonu, roztrhl jednolitý kolaudační celek na dvě žádosti. „Budeme vydávat dva kolaudační souhlasy – jedno na únikové schodiště, kde čekáme na posouzení požárních rizik a druhé na nově postavené pavilony, kde nám chybí dokumentace skutečného provedení stavby. Nyní je na investorovi, aby nám tyto doklady doložil,“ dodala Andrea Lipovská.

Podle nám dostupných informací měl investor (tím je v tomto případě Královéhradecký kraj) na vyřešení všech nezbytností ohledně zkolaudování schodiště dostatek času. Původně totiž chtěl kraj schodiště zkolaudovat samostatně zhruba před rokem. Náchodský stavební úřad už tehdy upozorňoval, že je potřeba doplnit posouzení požárních rizik. Nakonec celá věc zůstalo viset ve vzduchoprázdnu a až nyní, kdy se rozjela kolaudace nových pavilonů, tak mělo být schodiště součástí celého schvalovacího procesu. „Opět jsme požadovali chybějící posouzení požárních rizik. Z tohoto požadavku nemůžeme ustoupit,“ dodala vedoucí stavebního úřadu.

Kolaudace takovéto rozsáhle stavby není rozhodně záležitost na jedno dopoledne. Stavební úřad, hasiči, hygiena – ti všichni se musí seznámit se skutečným stavem dokončené stavby. „Minulý týden jsme to tam od úterý procházeli. Za ten jeden den jsem prošli tři, čtyři patra – víc se toho nedalo zvládnout. Trvalo nám to asi pět dní. Nyní musíme projít čtyři šanony plné dokumentů, což nám taky zabere nějaký čas,“ dodala Andrea Lipovská.

Krajský radní pro investice Václav Řehoř nechtěl vzniklou komplikaci nijak komentovat. „S ohledem na to, že jsem představitel samosprávy, tak bych nerad vstupoval do řízení, které vede státní správa. S ohledem na fenomén systémové podjatosti se k této záležitosti mohu v případně vyjádřit až po ukončení kolaudačního řízení,“ nechtěl nijak vstupovat do projednávané záležitosti.

Náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara věří, že tento zádrhel na kolaudaci pomocného schodiště z hlediska krajského zdravotnictví nepředstavuje žádný zásadní problém.

„Základní proces kolaudačního řízení nových pavilonů běží. Předpokládám, že budou zkolaudovány v řádném terminu a včas, aby nebyl narušen harmonogram zkušebního provozu a následného sestěhování do nových prostor,“ věří Aleš Cabicar, podle jehož slov by poskytování zdravotních služeb a příjem prvních pacientů mělo být spuštěno podle původního plánu na začátku roku 2021. V tuto chvíli se již nové objekty nacházejí v režimu kontrolovaného zkušebního provozu, během kterého se odzkouší bez závadovost a funkčnost všech systémů. „Než zde ošetříme první pacienty, tak chceme mít pochopitelně jistotu, že objekt je po všech stránkách funkční.“