Přibližně tří roky trvala cesta, která se od projektu na startu přes stavební povolení dostala do cílové rovinky při čtvrtečním slavnostním otevření nové hronovské radnice. "Podařilo se nám to všechno vyřídit za tři roky, což si myslím je rekordní čas. Za tu dobu se nám na to podařila získat dvacetimilionová dotace," zmínil starosta Petr Koleta s tím, že celkové náklady včetně vybavení kanceláří činily 57 milionů korun.